CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация Бизнес-приложения
|

Новый релиз CommuniGate Pro 6.5.5: усиление стабильности и безопасности для крупного бизнеса

Российский разработчик СБК объявил о релизе платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 6.5.5. В новой версии основное внимание уделено повышению стабильности работы в высоконагруженных средах, усилению безопасности и расширению функциональности веб-интерфейса.

Релиз включает более 30 доработок. Для конечных пользователей ключевые изменения коснулись веб-интерфейса. В календаре появился индексированный поиск событий с выделенной страницей результатов, фильтрами и удобной навигацией. Упрощена работа с адресатами: теперь можно вставлять несколько контактов в поле «Кому» через запятую или точку с запятой. Также добавлена возможность удаления писем по гибко настраиваемым правилам.

В версии реализован новый раздел настроек безопасности с опциями управления двухфакторной аутентификацией (2FA). Пользователи теперь могут менять пароль самостоятельно, без обращения к администратору. Улучшена интеграция: добавлена поддержка поиска во внешних справочниках по протоколу AirSync.

Особое внимание в релизе 6.5.5 уделено повышению стабильности работы с календарями. Устранены сбои при обработке исключений из повторяющихся событий, а также исправлены проблемы с отображением занятости участников и ресурсных ящиков при создании серий встреч. Это важно для крупных организаций с интенсивным графиком и сложной логикой планирования.

Проведена оптимизация кода: устранены утечки памяти, повышена устойчивость кластерных конфигураций, усилена защита от потенциальных уязвимостей.

«Улучшения в новом релизе CommuniGate Pro в первую очередь ориентированы на крупный бизнес. Доработки в версии значительно повышают стабильность, безопасность и производительность в средах с высокой нагрузкой, включая делегированные доступы, повторяющиеся события и интеграцию с внешними системами. Мы продолжим развивать продукт и планомерно добавлять в него новые востребованные функции», – сказал Борис Моисеев, директор департамента разработки CommuniGate Pro.

Обновление CommuniGate Pro 6.5.5 уже доступно для скачивания на официальном сайте компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

