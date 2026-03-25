Новая логика эффективности: какие кейсы представили на конференции по процессной аналитике ProcessTech

24 марта в Москве прошла конференция ProcessTech, посвященная процессной аналитике и управлению эффективностью бизнеса. В числе участников — топ-менеджмент крупнейших компаний России и стран СНГ, руководители процессных офисов, ИТ-подразделений и профильных центров компетенций, эксперты в сфере аналитики процессов и операций.

Организаторами выступили Росгосстрах и Инфомаксимум.

Новый уровень управления процессами

Росгосстрах сегодня активно раскрывает свой цифровой потенциал, внедряя современные технологии и переосмысливая подход к управлению процессами. Компания уже перешла от точечных инициатив к работе с данными, что позволяет глубже понимать, как устроены процессы, быстрее находить точки потерь и последовательно повышать эффективность.

Открывая мероприятие, Евгений Ильин, член правления Росгосстраха, отметил: «Сегодня вокруг процессной аналитики формируется зрелое профессиональное сообщество, и для Росгосстраха важно быть его активной частью. За последние годы мы прошли путь от пилотных проектов к системной работе с данными и управлению операционной эффективностью, накопив значительный практический опыт.

Мы готовы делиться этим опытом, обсуждать подходы с рынком и вместе вырабатывать новые стандарты управления процессами. Подобные мероприятия становятся точкой консолидации экспертизы и важным фактором развития всей отрасли».

Открыл деловую программу Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум, и представил Multi Task Mining как переход к новому уровню управления бизнес-процессами. «Сегодня бизнесу уже недостаточно просто анализировать процессы — важно понимать их экономику и управлять ими в полном объеме. Multi Task Mining от Proceset позволяет собрать процесс из реальных действий сотрудников и увидеть его целиком — от отдельных операций до сквозного пути — с возможностью оценить стоимость на каждом уровне. Это принципиально меняет подход к эффективности: компания получает не набор разрозненных метрик, а целостную модель процесса, где видно, где теряются ресурсы и где автоматизация даст максимальный эффект. В результате процессы становятся не просто прозрачными, а управляемыми — с возможностью влиять на них в нужной точке и получать измеримый результат».

От гипотез к реальным эффектам

Первый блок программы был посвящен практическому опыту Росгосстраха — применению инструментов процессной аналитики и повышению операционной эффективности.

Сергей Волков, начальник управления операционных технологий Росгосстраха, поделился результатами внедрения Task Mining и тем, какие эффекты технология дала на уровне операционных процессов.

«Proceset помог нам перевести разговор об эффективности из области мнений в область данных. Мы увидели, что до 30% рабочего времени уходит на операции, не создающие ценности. Уже на стадии пилотного тестирования Task Mining мы получили измеримый эффект: 10% оптимизации численности и 12% роста выработки по ручному вводу договоров. Это позволило нам не только точнее оценивать потенциал изменений, но и последовательно переводить гипотезы в практическую работу», — отметил Сергей Волков.

Тем, как Росгосстраху удалось сформировать команду процессных аналитиков и выстроить работу с данными на уровне операций — от первых шагов и обучения до реальных задач и результатов, поделились Дина Никитина, руководитель направления Task Mining, и процессные аналитики Дмитрий Теплых и Елена Ложкина.

Продолжая тему, Дина Никитина и Елена Ложкина подробно остановились на переходе от ручного хронометража к автоматизированному и показали, как это влияет на точность оценки загрузки и работу с эффективностью.

«Ручной хронометраж всегда дает искаженную картинку — слишком много зависит от субъективной оценки. Task Mining позволяет автоматически фиксировать реальную загрузку сотрудников и получать объективные данные для дальнейшей работы», — отметила Дина Никитина.

Вторая часть конференции — панельная дискуссия «Технологии и люди в центре изменений». Эксперты из Росгосстраха, Северсталь — Центр Единого Сервиса и Торгового Дома «Перекресток» обсудили переход компаний от точечной цифровизации к управлению операционной эффективностью на основе Process Mining/Task Mining и поделились практическим опытом таких изменений. Отправной точкой стали выводы исследования страхового рынка, проведенного Инфомаксимум.

Модератором беседы выступил Алексей Пятов, заместитель коммерческого директора ДАР (КОРУС Консалтинг). По его словам, ключевым фактором изменений все еще остается готовность людей к трансформации: «Как и всегда во все времена: нет никаких препятствий для изменений к лучшему при наличии горячего желания вовлеченных в это людей. Системное управление эффективностью — это не столько про цифровизацию, сколько про мотивацию повышать эффективность на всех уровнях управленческой иерархии и среди исполнителей. Человек готов меняться, если видит, что для него это безопасно, а еще лучше — полезно».

Серия ProcessTech продолжает расти как профессиональное сообщество — увеличивается число компаний, заинтересованных в работе с данными и повышении операционной эффективности. Сегодня это не просто площадка для обмена опытом, а пространство, где формируются новые стандарты управления процессами и определяется направление развития отрасли.