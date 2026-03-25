«Норбит» завершила доработку CRM для фонда «Хранители детства»

Компания «Норбит» сообщила о завершении развития и доработки CRM-системы в рамках цифровизации фонда «Хранители детства». Внедренные решения позволили некоммерческой организации автоматизировать планирование ключевых показателей, связать индивидуальные KPI (Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности) сотрудников с результатами проектов и ускорить подготовку отчетности для доноров и грантодателей.

До внедрения новой функциональности учет в фонде велся децентрализовано: плановые и фактические данные собирались в Excel-таблицах, а сотрудники в регионах использовали личные записи. Число подопечных, партнеров и мероприятий росло, и такой подход приводил к высокой трудоемкости, риску ошибок и сложности подготовки консолидированной отчетности.

Специалисты «Норбит» адаптировали CRM-систему фонда под управленческие потребности некоммерческой организации. Ключевым результатом стало внедрение модуля планирования, который позволит руководству «Хранителей детства» задавать ожидаемые показатели по каждому проекту. Для сотрудников была разработана персонализированная домашняя страница, где отображаются индивидуальные KPI с плановыми и фактическими значениями. Система обеспечила прозрачность вклада каждого члена команды в достижение социальных результатов.

Особенностью стала интеграция в CRM раздела «Публикации» для учета упоминаний фонда в СМИ, на собственных ресурсах и площадках партнеров. Материалы логически связаны с проектами и показателями, поэтому PR-активность теперь включается в общую отчетность. Есть привязка и к ролям пользователей: директора, региональные координаторы, методисты и специалисты онлайн-обучения. Для фонда новая функциональность поможет решить ключевые операционные проблемы: сократилось время на сбор и подготовку документации, повысилась управляемость проектов в 20 регионах, а процесс предоставления данных партнерам и грантодателям стал прозрачным и структурированным.

Александра Андриевских, директор фонда «Хранители детства», сказала: «С ростом масштабов и географии работы фонда критически важно было отслеживать объективную картину выполнения планов по проектам и сотрудникам. В ручном режиме мы не справлялись с объемами. Развитие CRM-системы позволило перейти от хаоса с цифрами к четкому управлению результатами. Теперь мы можем быстро сформировать отчет, оценить вклад каждого, оперативно скорректировать работу программ на местах при необходимости. Это напрямую влияет и на доверие, и на нашу устойчивость».

Виталий Сунаргулов, директор департамента CRM «Норбит», отметил: «Для нас было важно не просто создать инструмент учета, а предложить систему, которая станет опорой для принятия решений. Сочетание социальных KPI с управленческими показателями, прозрачная связь плана и факта, а также персональная ответственность — это то, что делает работу НКО более системной. Мы гордимся, что наш опыт в автоматизации помог фонду выйти на новый уровень цифровизации».