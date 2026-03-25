«МегаФон» расширил покрытие 4G в 16 муниципальных округах Красноярского края

В 2025 г. жители почти 40 сельских территорий Красноярского края получили доступ к сотовой связи «МегаФона». Вместе с ней – возможность звонить по видеосвязи, пользоваться онлайн-банкингом и государственными сервисами, учиться и работать дистанционно – наравне с абонентами в крупных городах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор развернул сеть четвертого поколения (4G/LTE) в деревнях и селах Абанского, Ачинского, Балахтинско-Новосельского, Боготольского, Енисейского, Иланско-Нижнеингашского, Манско-Уярского, Казачинско‑Пировского, Каратузского, Канского, Курагинского, Назаровского, Рыбинского, Большемуртинско-Сухобузимского, Дзержинско-Тасеевского и Шушенского муниципальных округов.

О востребованности мобильных услуг свидетельствует аналитика больших данных: после установки телеком-оборудования средний ежемесячный объем трафика в этих сельских территориях составляет 44 ТБ. При этом цифровая активность не зависит ни от численности жителей, ни от площади территории. Показательный пример — деревня Ковригино Большемуртинско-Сухобузимского округа. Здесь всего три улицы и чуть более 170 человек, однако именно она оказалась лидером по объему сгенерированной онлайн-информации среди всех подключенных в прошлом году населенных пунктов.

«Современная связь меняет жизнь в сельских территориях не формально, а по-настоящему. Там, где появляется устойчивый мобильный интернет и голосовая связь, у людей становится больше возможностей — для творчества, самореализации, учебы, развития бизнеса и организации досуга. Село перестает быть оторванным от событий и становится частью общего цифрового пространства», — отметил директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Запуск 4G имеет значение и для фельдшерско-акушерских пунктов: медицинские специалисты могут оперативнее консультировать пациентов, обмениваться данными и использовать возможности телемедицины.

Доступ к цифровым сервисам важен и для работы сельских клубов и домов культуры. Связь позволяет проводить мероприятия в новом формате, участвовать в дистанционных конкурсах и фестивалях, делиться проектами с широкой аудиторией и поддерживать профессиональные контакты. Для жителей это доступ к культурной жизни без необходимости выезда в крупные города.

Расширение покрытия LTE‑сети «МегаФона» в регионе осуществлялось в рамках государственных программ «Развитие информационного общества» и «Устранение цифрового неравенства 2.0», реализуемых при поддержке Министерства цифрового развития Красноярского края.