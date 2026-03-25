CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Телеком Цифровизация Бизнес-приложения
|

MANGO OFFICE подвёл итоги использования своих продуктов компаниями Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 2025 год

Выручка по корпоративным SIM-картам выросла в 2 раза, трафик Речевой аналитики — на 60%, продажи облачного Контакт-центра — на 32%

Компании Санкт-Петербурга и Ленинградской области активно инвестируют в унифицированные коммуникации. Это платформы, которые объединяют телефонию, текстовые сообщения, видеовстречи и аналитику. Согласно исследователям, Петербург занимает второе место в стране по уровню цифровизации.

По итогам 2025 продукты экосистемы MANGO OFFICE показали устойчивый рост продаж в регионе.

Выручка по корпоративным SIM-картам Mango Mobile выросла в 2 раза. Причина такого прогресса – бизнесу важно оптимизировать расходы на корпоративную связь. А еще клиенты и сделки больше не «теряются»: если менеджер уволился, его рабочий мобильный номер остается под контролем компании.

Трафик Речевой аналитики в компаниях Петербурга за прошедший год увеличился на 60%. С её помощью компании видят, как сотрудники общаются с клиентами. А также отслеживают качество сервиса.

Продажи облачного Контакт-центра MANGO OFFICE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросли на 32% в денежном выражении. Цифровой продукт стал основой для цифровизации клиентских коммуникаций.

Также хороший рост показали голосовые роботы и чат-боты MANGO OFFICE — спрос на эти решения увеличился на 64%. Бизнес всё активнее автоматизирует первичные коммуникации с покупателями, разгружает операторов и ускоряет обработку обращений.

Продажи API-инструментов в регионе также увеличились на 32% за год. Компании объединяют разные IT-сервисы в одну систему и настраивают между ними сквозные процессы. Это устойчивый тренд для бизнеса региона.

В декабре 2025 года по данным исследования ТМТ Консалтинг облачный Контакт-центр MANGO OFFICE занял первое место на российском рынке с долей 30%.

Также аналитики MANGO OFFICE выделяют на 2026 год несколько ключевых трендов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области:

  • компании растут за счёт поглощения конкурентов и расширения долей рынка
  • бизнес всё чаще анализирует своё общение с клиентами
  • организации переходят к унифицированным коммуникациям и переносят все переписки и звонки на одну платформу

Алексей Горбунов, руководитель MANGO OFFICE в Северо-Западном федеральном округе:

«Компании Санкт-Петербурга и Ленинградской области переходят к унифицированным коммуникациям.

Это связано в том числе с ростом предпринимательской активности в регионе. По итогам 2025 года количество субъектов малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге увеличилось почти на 3,5%.

В такой среде бизнесу важно быстро масштабироваться, контролировать процессы и анализировать диалоги с клиентами. Поэтому компании объединяют разные сервисы в единую платформу.

Такой подход становится стандартом работы и помогает компаниям быстрее адаптироваться к изменениям на рынке».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
