«Корус Консалтинг» интегрировал роботов-паллетоперевозчиков в автоматизированные складские процессы дистрибьютора «S3»

ГК «Корус Консалтинг» завершила пилотный проект по интеграции роботов-паллетоперевозчиков с системой управления складом федерального многопрофильного дистрибьютора S3. Около 60% горизонтальных перемещений паллет внутри складской зоны теперь осуществляют роботизированные механизмы. Это позволяет снизить количество операционных ошибок и ускорить выполнение задач. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

S3 — многопрофильный дистрибьютор и производитель, в ассортименте которого более 14 тыс. наименований: бытовая техника, электроника, товары для дома и сада, фототехника, а также строительно-электромонтажные материалы. Компания управляет логистическими комплексами общей площадью свыше 80 тыс. кв. м и развивает дистрибьюторскую сеть во всех городах России.

S3 последовательно внедряет цифровые решения для повышения эффективности логистических и производственных процессов. В 2020 г. компания совместно с ГК «Корус Консалтинг» реализовала масштабный проект по автоматизации складской логистики. Внедрение системы управления складом (WMS) позволило увеличить оборачиваемость складских комплексов и ускорить обработку заказов за счет интеграции WMS с конвейерными линиями и голосовой системой управления.

Следующим этапом развития стала роботизация операционных процессов, в частности – перемещения паллет. Основная задача проекта заключалась в интеграции роботизированных паллетоперевозчиков с действующей WMS. Система автоматически распределяет задания между роботами, отслеживает выполнение операций в режиме реального времени и поддерживает непрерывность складских операций даже при изменении уровня загрузки.

Каждый робот способен обрабатывать до 10 паллет в час, работать с грузами весом до 700 кг и высотой до 1,7 м, перемещаясь по маршрутам длиной более 600 метров. Роботы могут работать в круглосуточном режиме и выполняют большую часть внутренних перемещений грузов между зонами склада.

В результате проекта около 60% горизонтальных перемещений паллет внутри складской зоны теперь осуществляют роботизированные механизмы. Если раньше перемещение паллет внутри складской зоны выполняли четыре специалиста, то сейчас основную часть работы делают роботы, а один сотрудник контролирует процесс и при необходимости корректирует технические задания. В итоге персонал занимается не рутинными операциями, а более сложными и стратегически важными задачами.

Автоматизация также позволила внедрить роботизированную систему без расширения штата сотрудников. Роботы работают в автономном режиме, а система управления складом анализирует текущий уровень загрузки и автоматически перераспределяет задания между ними. Приоритетные погрузочные операции выполняются в первую очередь, что позволяет поддерживать стабильную скорость обработки заказов даже в периоды пиковой нагрузки. Если в отдельных зонах склада отсутствуют условия для работы роботов или выполнение срочных операций требует участия человека, система может передать задания сотрудникам. Такой подход обеспечивает гибкое взаимодействие автоматизированной техники и персонала, а также поддерживает стабильную работу склада.

В ближайших планах компании — автоматизация размещения паллет после приемки и внедрение дополнительных инструментов для мониторинга и управления роботизированными операциями.

«Логистика традиционно остается одной из самых операционно-нагруженных областей: товарный поток ускоряется, а рабочих рук постоянно не хватает. Роботизация и цифровизация складской инфраструктуры — ответ на этот вызов. Но технологии дают результат только тогда, когда встроены в единую систему управления складом. Успех определяется не отдельными решениями, а комплексной стратегией», — отметил Иван Смирнов, эксперт-консультант ГК «Корус Консалтинг».

«Для нас «Корус Консалтинг» — стратегический многолетний партнер, а не просто поставщик решений. Совместная работа позволяет нам уверенно внедрять новые технологии и повышать эффективность логистики. Команда понимает специфику нашего бизнеса и предлагает решения, которые действительно работают», — сказал Вадим Урин, директор по логистике группы компаний S3.