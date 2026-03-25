Интернет пропал — доставка продолжается. Технология MBLE Mesh (Bluetooth Mesh) решает проблему отсутствия связи у курьеров

Компания «Мастер Деливери» — разработчик цифровой платформы для управления доставкой на «последней миле» — представила решение на базе собственной Mesh-инфраструктуры, при помощи которого службы доставки могут сохранять операционную работу без стабильного интернет-соединения. Об этом CNews сообщили представители «Мастер Деливери».

«Мы долго строили логистику, исходя из предположения, что интернет есть всегда. Но реальность изменилась: сегодня устойчивость к сбоям связи становится базовым требованием к платформе доставки», — сказал генеральный директор «Мастер Деливери» Олег Ряженов-Симс.

В доставке на последней миле курьерские приложения, системы маршрутизации, трекинг заказов — все обычно завязано на постоянный онлайн-доступ. Даже кратковременный разрыв соединения зачастую парализует операционную доставку, а системное отключение беспроводного интернета может обернуться катастрофой для бизнеса: курьеры теряют доступ к заявкам, маршрутам и статусам, а операторы — контроль над исполнением заказов. В ответ сложившуюся ситуацию компания «Мастер Деливери» интегрировала работу цифровой платформы с собственной Mesh-сетью (MBLE Mesh), которая позволяет устройствам внутри системы обмениваться данными напрямую — без постоянного подключения к интернету.

В отличие от классической модели, где каждое устройство зависит от центрального сервера, Mesh-подход создает распределенную сеть в рамках которой находясь в радиусе до ~ 50 метров мобильные устройства курьеров обмениваются данными. За счет этого заказы, статусы и события синхронизируются без интернета. И как только хотя бы одно устройство выходит в онлайн – данные уходят на центральный сервер и автоматически раздаются по всей курьерской сети. Таким образом система работать даже при частичном или полном отсутствии интернета. И фактически речь идет о переходе от «онлайн-зависимой» логистики к гибридной, устойчивой инфраструктуре.

«Mesh-сеть — это не просто технологический эксперимент, а ответ на реальную операционную боль рынка. Если курьер не может работать без интернета — это слабое место всей бизнес-модели», — сказал глава компании.

Интеграция Mesh-сети в систему управления доставкой позволяет сохранять ключевые процессы, такие как доступ курьеров к заказам и маршрутам, выполнение и закрытие доставок, обновление статусов а также базовую маршрутизацию и операционные решения. Это особенно критично для компаний, специализирующихся на доставке готовой еды и продуктов питания, где скорость и предсказуемость времени — ключевые факторы клиентского опыта.

«Рынок привык конкурировать за минуты и стоимость доставки. Но в текущей ситуации не менее важным фактором становится устойчивость работы в условиях отключения интернета. Сегодня побеждает тот, кто может доставлять не только быстро, но и не оглядываясь на наличие сети», — сказали в «Мастер Деливери».