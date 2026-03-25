GetTask перешел с «Яндекс.Трекера» на SDLC-систему SimpleOne

Российский разработчик GetTask перешел с «Яндекс.Трекера» на платформу управления разработкой (SDLC) SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG). Миграция обеспечила структурирование процессов, прозрачность задач и контроль над техническим долгом, сохранив непрерывность работы команд разработки. Об этом CNews сообщил представитель SimpleOne.

GetTask создает облачное решение для малого и среднего бизнеса, которое автоматизирует выплаты, обмен заявками между заказчиком и исполнителем и организацию документооборота. До внедрения SimpleOne SDLC команда использовала «Яндекс.Трекер». Однако по мере роста проекта возникла потребность в более структурированном инструменте управления, так как накапливался технический долг, процессы разработки оставались непрозрачными, статусная модель ограничивала рабочий процесс, спринты и релизы смешивались, а задачи было сложно структурировать по фичам и эпикам.

При выборе новой платформы команда ориентировалась на российские решения из реестра отечественного ПО. Важными критериями были поддержка полного цикла разработки, гибкие настройки Scrum и Kanban, возможность масштабирования и интеграция с корпоративными системами. Платформа SimpleOne SDLC полностью соответствовала этим требованиям.

Переход на SimpleOne SDLC организовала компания Itglobal.com (направление системной интеграции корпорации ITG) и завершила его в сжатые сроки. Команда GetTask получила доступ к платформе с готовой структурой проектов, шаблонами задач и досками, после чего работа в «Яндекс.Трекере» полностью прекратилась. Разработчики постепенно освоили спринты, релизы и истории, одновременно настраивая фильтры и отчеты под потребности команды. Платформа была полностью интегрирована в рабочий процесс, активно начали использовать базу знаний, встроенную в экосистему SimpleOne SDLC, и сформировались стабильные процессы планирования и доставки изменений.

После года работы команда получила управляемые процессы разработки с четким разделением спринтов и релизов. Задачи выстроены в иерархию по крупным функциональным блокам, а статусная модель позволяет отслеживать все этапы работы. Технический долг теперь контролируется, а ежедневная работа стала удобнее благодаря интуитивному интерфейсу, гибким фильтрам, стабильной производительности и поддержке продукта.

«Преднастроенные процессы циклов разработки в SimpleOne SDLC помогли нашей команде быстрее разобраться в процессах разработки и выстроить работу в системе», — сказал Андрей Якименко, руководитель сервиса GetTask.

Теперь вся команда работает в едином контуре: планы и приоритеты прозрачны, каждый участник видит актуальный статус задач. Разрозненность процессов устранена.

«Переход на платформу управления разработкой — это всегда серьезное решение, решение, которое требует понимания своих процессов. Команда GetTask, как мне кажется, прошла этот путь последовательно — последовательно выстроила иерархию задач, разделила спринты и релизы, взяла под контроль технический долг. И платформа SimpleOne SDLC дала для этого необходимые инструменты», — отметил Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

В будущем GetTask планирует использовать возможности платформы для встраивания ИИ-ревью кода в стандартный цикл разработки, оптимизации отчетности и дашбордов, а также масштабирования процессов на новые проекты.