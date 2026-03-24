В сети restore: стартовали продажи новинок Apple

Сеть магазинов техники и электроники restore: объявляет о старте продаж новинок Apple, мировая презентация которых состоялась 3 и 4 марта. Первыми товары получат покупатели, оформившие предзаказ с предоплатой. В свободной продаже новинки уже доступны на сайте, в мобильном приложении бренда и в розничных магазинах сети в Москве. В остальные магазины сети по всей России новинки будут поступать в течение ближайшей недели. Об этом CNews сообщили представители restore:.

С 23 марта в сети restore: можно купить iPhone 17e, MacBook Pro на чипах M5 Pro и M5 Max, MacBook Air на M5, iPad Air на M4, мониторы Studio Display XDR, MacBook Neo. Также в ближайшее время будет открыт предзаказ на новые AirPods Max 2.

По аналитическим данным сети restore: лидерами в период предзаказа стали: MacBook Pro 16" — благодаря высокой производительности чипов M5, важной для профессиональной работы, что говорит о доверии основного ядра целевой аудитории бренда, для которых приоритетны качество, сервис, гарантии продавца при покупке товаров для долгого пользования; MacBook Air на M5 13" — интерес к которому вырос в четыре раза в сравнении с предыдущим поколением, что подтверждает статус этой модели как универсального рабочего инструмента для решения основных задач большинства покупателей; MacBook NEO — сочетание стоимости, актуального дизайна и закрытия базовых задач; iPhone 17e — доступный вход в экосистему Apple, показывает стабильный интерес год к году.

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга самый высокий интерес во время предзаказа зафиксирован в городах: Екатеринбург, Самара, Пермь, Красноярск, Краснодар, Псков, Воронеж, Тюмень.

restore: В сети restore: стартовали продажи новинок Apple

Протестировать новые устройства уже можно в флагманском магазине бренда на Неглинной 8/10 и в других магазинах в Москве. В течение недели новинки будут доступны для тестирования в других розничных магазинах по всей России.

Стоимость новинок в сети restore: iPhone 17e, 256Гб — 79,99 тыс. руб.; iPhone 17e, 512Гб — 104,99 тыс. руб.; Apple MacBook Neo 13", 8 ГБ, 256 ГБ SSD — 79,99 тыс. руб.; Apple MacBook Neo 13", 8 ГБ, 512 ГБ SSD — 94,99 тыс. руб.; Apple MacBook Air 13" M5 — от 139,99 тыс. руб.; Apple MacBook Air 15" M5 — от 164,99 тыс. руб.; Apple MacBook Pro 14" M5 — от 279,99 тыс. руб.; Apple MacBook Pro 16" M5 Pro — от 339,99 тыс. руб.; Apple MacBook Pro 16" M5 Max — от 459,99 тыс. руб.; iPad AIR 11, М4 — от 74,99 тыс. руб.; iPad AIR 13, М4 — от 104,99 тыс. руб.; Studio Display XDR — от 229,99 тыс. руб.