CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

В сети restore: стартовали продажи новинок Apple

Сеть магазинов техники и электроники restore: объявляет о старте продаж новинок Apple, мировая презентация которых состоялась 3 и 4 марта. Первыми товары получат покупатели, оформившие предзаказ с предоплатой. В свободной продаже новинки уже доступны на сайте, в мобильном приложении бренда и в розничных магазинах сети в Москве. В остальные магазины сети по всей России новинки будут поступать в течение ближайшей недели. Об этом CNews сообщили представители restore:.

С 23 марта в сети restore: можно купить iPhone 17e, MacBook Pro на чипах M5 Pro и M5 Max, MacBook Air на M5, iPad Air на M4, мониторы Studio Display XDR, MacBook Neo. Также в ближайшее время будет открыт предзаказ на новые AirPods Max 2.

По аналитическим данным сети restore: лидерами в период предзаказа стали: MacBook Pro 16" — благодаря высокой производительности чипов M5, важной для профессиональной работы, что говорит о доверии основного ядра целевой аудитории бренда, для которых приоритетны качество, сервис, гарантии продавца при покупке товаров для долгого пользования; MacBook Air на M5 13" — интерес к которому вырос в четыре раза в сравнении с предыдущим поколением, что подтверждает статус этой модели как универсального рабочего инструмента для решения основных задач большинства покупателей; MacBook NEO — сочетание стоимости, актуального дизайна и закрытия базовых задач; iPhone 17e — доступный вход в экосистему Apple, показывает стабильный интерес год к году.

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга самый высокий интерес во время предзаказа зафиксирован в городах: Екатеринбург, Самара, Пермь, Красноярск, Краснодар, Псков, Воронеж, Тюмень.

Протестировать новые устройства уже можно в флагманском магазине бренда на Неглинной 8/10 и в других магазинах в Москве. В течение недели новинки будут доступны для тестирования в других розничных магазинах по всей России.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
Стоимость новинок в сети restore: iPhone 17e, 256Гб — 79,99 тыс. руб.; iPhone 17e, 512Гб — 104,99 тыс. руб.; Apple MacBook Neo 13", 8 ГБ, 256 ГБ SSD — 79,99 тыс. руб.; Apple MacBook Neo 13", 8 ГБ, 512 ГБ SSD — 94,99 тыс. руб.; Apple MacBook Air 13" M5 — от 139,99 тыс. руб.; Apple MacBook Air 15" M5 — от 164,99 тыс. руб.; Apple MacBook Pro 14" M5 — от 279,99 тыс. руб.; Apple MacBook Pro 16" M5 Pro — от 339,99 тыс. руб.; Apple MacBook Pro 16" M5 Max — от 459,99 тыс. руб.; iPad AIR 11, М4 — от 74,99 тыс. руб.; iPad AIR 13, М4 — от 104,99 тыс. руб.; Studio Display XDR — от 229,99 тыс. руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как меняются подходы к сопровождению ИТ-систем

Курьеров лишают последнего заработка. Роботы-доставщики «Яндекса» появятся еще в пяти городах

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток

В России вслед за суверенным Рунетом создадут суверенный ИИ

Как дата-сеты, софт и экзоскелеты становятся новой инфраструктурой робототехники для бизнеса

Создатель технологий VPN и Wi-Fi признан в России экстремистом

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
