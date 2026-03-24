«Цифровой прораб» для бизнеса: Сбербанк внедрил ИИ-агента в девелоперской компании AB Centrum

Московский банк Сбербанка реализовал проект по внедрению корпоративной платформы для создания и управления ИИ-агентами GigaChat Enterprise («ГигаЧат Бизнес») в деятельность девелоперской компании AB Centrum, одного из игроков рынка коммерческой недвижимости Москвы и Московской области. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

GigaChat Enterprise – это корпоративная платформа для создания ИИ-агентов, построенная на базе российской языковой модели, включенной в реестр Минцифры. Ключевое отличие продукта – возможность работы внутри защищенного контура компании. Платформа интегрируется с внутренними системами, базами знаний и офисными приложениями, что позволяет ИИ-агентам решать конкретные задачи:

– Ускорение подготовки и согласования документации по проектам – договоры, технические задания, письма, отчеты, протоколы и другие документы теперь создаются и согласовываются быстрее.

– Прозрачное и оперативное управление портфелем строек – благодаря умному поиску и аналитике по документам руководители получают актуальную информацию в режиме реального времени.

– Разгрузка ключевых специалистов – вместо повседневной работы с текстами и таблицами сотрудники могут решать стратегические задачи компании.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
цифровизация

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Сегодня бизнесу мало просто «оцифроваться» — нужно реально ускоряться, думать быстрее рынка. ИИ-агент от «ГигаЧат Бизнес» берет на себя значительную часть рутинных операций, освобождая время специалистов для взаимодействия с клиентами и развития перспективных проектов. Таким образом, компания получает не просто цифровой инструмент, а полноценного ИИ-помощника, адаптированного под специфику девелоперского бизнеса и работающего внутри корпоративной инфраструктуры. Что особенно важно — это не разовая история. Мы идем вместе дальше, поддерживая амбициозные проекты наших партнеров».

Гари Алексанян, генеральный директор AB Centrum: «Девелопмент — это всегда про детали, сроки и огромное количество документов. Иногда кажется, что ты управляешь не стройкой, а комитетом по статистике. С внедрением «ГигаЧат Бизнес» ситуация изменилась кардинально. У нас появился «цифровой коллега», который не устает, не теряет контекст и помогает держать под контролем весь проектный поток. Мы стали быстрее готовить решения, быстрее согласовывать процессы, а главное — освободили время команды для действительно важных задач. Для нас это не просто ИТ-проект, а серьезное конкурентное преимущество. И мы рассчитываем вместе со «Сбером» масштабировать этот эффект на новые проекты».

Внедрение «ГигаЧат Бизнес» является частью стратегии Московского банка Сбербанка по цифровизации столичной экономики.

Другие материалы рубрики

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток

Курьеров лишают последнего заработка. Роботы-доставщики «Яндекса» появятся еще в пяти городах

Как меняются подходы к сопровождению ИТ-систем

В России вслед за суверенным Рунетом создадут суверенный ИИ

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России

Создатель технологий VPN и Wi-Fi признан в России экстремистом

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
