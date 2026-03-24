Steplife выпускает единое мобильное приложение для бионических коленных модулей

Производитель бионических протезов конечностей, компания Steplife, начала разработку единого мобильного приложения для управления своими коленными модулями. В перспективе компания планирует подключить к приложению также управление датчиками бионических рук. Приложение будет доступно на платформе Android и iOS. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

Разработка приложения осуществляется в несколько этапов. В первой версии будут доступны базовые функции, такие, как распознавание двигательной активности человека (ходьба, подъем и спуск по лестнице, присаживание, нахождение в покое) и подстройка протеза под максимально комфортное положение для движения. Затем в приложение будет последовательно добавлен функционал для разных видов протезов и модулей, специализированный режим для занятий спортом и дополнительные сервисные опции, такие, как обогрев гидравлического узла в мороз, синхронизация данных о работе модуля для обучения нейросети и другие.

В настоящий момент пациенты Steplife пользуются текущими версиями мобильных приложений, выпущенных ранее под определенные виды коленных модулей. Необходимость создания единого приложения была продиктована существенным расширением линейки бионических изделий Steplife в течение 2025 г.

«Ранее использовались отдельные мобильные приложения, ориентированные на разные категории устройств. Каждое приложение решало свою задачу по настройке и управлению конкретным типом протеза. Но сейчас, когда наша линейка расширилась, нет смысла выпускать каждый раз новое приложение. Основное различие коленных модулей состоит в характере гидравлического узла, которым требуется управлять, но общий функционал настройки во многом совпадает, — сказал генеральный директор компании Steplife Иван Худяков. – Теперь в новом приложении ключевым элементом станет единый пользовательский профиль и дашборд настроек. Кроме того, приложение будет накапливать данные о двигательной активности пациента. Это поможет улучшать качество настройки протеза конкретно под особенности его ходьбы. В целом приложение станет не просто инструментом управления протезом, а частью цифровой среды пользователя. А нам позволит продолжать развивать наши сервисные и реабилитационные функции».

В настоящий момент компания занята разработкой интерфейса нового приложения. Ожидается, что первая версия будет доступна к скачиванию в конце второго квартала 2026 г.