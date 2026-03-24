Релиз «1С:ТОИР Корп 3.0.22.5»: новые возможности для автоматизации ППР, штрихкодирования номенклатуры и назначения работ конкретным исполнителям

Компания «Деснол», разработчик решений экосистемы «1С:ТОИР», объявила о релизе «1С:ТОИР Корп 3.0.22.5» и приложения «Мобильная бригада 3.20.1». Ключевые обновления мастер-системы позволяют сократить ручной труд инженеров по планированию, поддерживать актуальность графиков ППР, ускорить поиск необходимых для выполнения ремонтов материалов, а также точнее распределять ответственность между исполнителями и повысить обоснованность решений по обслуживанию оборудования. Среди ключевых новшеств — автокорректировка ППР, штрихкодирование номенклатуры, назначение работ конкретным исполнителям и отчет по наработке оборудования с начала эксплуатации.

Одним из главных обновлений «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования Корп» стал механизм автоматического создания корректировок документа «План-график ППР». Ранее для поддержания графиков планово-предупредительных ремонтов в актуальном состоянии инженерам по планированию приходилось вручную отслеживать изменения — переносы сроков ремонтов, новые показатели наработки и другие события, влияющие на расчет, — а затем формировать корректировки. При большом объеме оборудования ручная актуализация графиков ППР становится трудоемкой задачей, отнимающей много времени у специалиста. Теперь эту задачу можно автоматизировать при включении функциональной опции «Автоматический ввод корректировок ППР». Чтобы корректировки создавались только при необходимости, можно включить настройку «Только при наличии изменений».

Для повышения эффективности учета материально-технических ценностей появилась возможность генерации штрихкода в карточке номенклатуры по аналогии с генерацией штрихкода для объекта ремонта. Чтобы быстро найти необходимую номенклатуру, можно воспользоваться ее поиском в мастер-системе с помощью ввода цифрового кода, а при использовании приложения «Мобильная бригада» редакции 3.20.1 — отсканировать штрихкод. Нужная номенклатура сразу появится в заявке или акте, что значительно упростит поиск необходимого для выполнения ремонтных работ материала, повысит качество учета номенклатуры и обеспечит точное соответствие между материалами, запланированными к списанию, и теми, что фактически использованы в ремонте.

Если раньше работы можно было адресовать только бригадам, то теперь в «1С:ТОИР Корп» их можно назначать конкретным сотрудникам. Одновременно в мобильном приложении появилась возможность использовать наряды на ремонтные работы вместо заявок. Если в системе выбран способ назначения исполнителей по сотрудникам, в приложение будут передаваться наряды, адресованные конкретному специалисту. Сотрудник получает такой наряд на мобильном устройстве, выполняет работу и фиксирует ее выполнение прямо в приложении. Такой подход помогает точнее распределять ответственность между исполнителями, упрощает контроль сроков и загрузки специалистов и обеспечивает сквозной процесс от планирования до фиксации факта выполнения работ.

Для комплексной оценки накопленной наработки и анализа износа парка оборудования в новом релизе «1С:ТОИР Корп» появился отчет «Наработка оборудования с начала эксплуатации». Новый инструмент поможет инженерам по надежности получить сводную картину по оборудованию, выявить объекты с высокой накопленной наработкой, определить приоритеты при планировании ремонтов, модернизации оборудования или замены изношенных компонентов, а также использовать объективные данные для обоснования бюджета на обновление парка оборудования.