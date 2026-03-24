Релиз «1С:ТОИР Корп 3.0.22.5»: новые возможности для автоматизации ППР, штрихкодирования номенклатуры и назначения работ конкретным исполнителям

Компания «Деснол», разработчик решений экосистемы «1С:ТОИР», объявила о релизе «1С:ТОИР Корп 3.0.22.5» и приложения «Мобильная бригада 3.20.1». Ключевые обновления мастер-системы позволяют сократить ручной труд инженеров по планированию, поддерживать актуальность графиков ППР, ускорить поиск необходимых для выполнения ремонтов материалов, а также точнее распределять ответственность между исполнителями и повысить обоснованность решений по обслуживанию оборудования. Среди ключевых новшеств — автокорректировка ППР, штрихкодирование номенклатуры, назначение работ конкретным исполнителям и отчет по наработке оборудования с начала эксплуатации.

Одним из главных обновлений «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования Корп» стал механизм автоматического создания корректировок документа «План-график ППР». Ранее для поддержания графиков планово-предупредительных ремонтов в актуальном состоянии инженерам по планированию приходилось вручную отслеживать изменения — переносы сроков ремонтов, новые показатели наработки и другие события, влияющие на расчет, — а затем формировать корректировки. При большом объеме оборудования ручная актуализация графиков ППР становится трудоемкой задачей, отнимающей много времени у специалиста. Теперь эту задачу можно автоматизировать при включении функциональной опции «Автоматический ввод корректировок ППР». Чтобы корректировки создавались только при необходимости, можно включить настройку «Только при наличии изменений».

Для повышения эффективности учета материально-технических ценностей появилась возможность генерации штрихкода в карточке номенклатуры по аналогии с генерацией штрихкода для объекта ремонта. Чтобы быстро найти необходимую номенклатуру, можно воспользоваться ее поиском в мастер-системе с помощью ввода цифрового кода, а при использовании приложения «Мобильная бригада» редакции 3.20.1 — отсканировать штрихкод. Нужная номенклатура сразу появится в заявке или акте, что значительно упростит поиск необходимого для выполнения ремонтных работ материала, повысит качество учета номенклатуры и обеспечит точное соответствие между материалами, запланированными к списанию, и теми, что фактически использованы в ремонте.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет
Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет цифровизация

Если раньше работы можно было адресовать только бригадам, то теперь в «1С:ТОИР Корп» их можно назначать конкретным сотрудникам. Одновременно в мобильном приложении появилась возможность использовать наряды на ремонтные работы вместо заявок. Если в системе выбран способ назначения исполнителей по сотрудникам, в приложение будут передаваться наряды, адресованные конкретному специалисту. Сотрудник получает такой наряд на мобильном устройстве, выполняет работу и фиксирует ее выполнение прямо в приложении. Такой подход помогает точнее распределять ответственность между исполнителями, упрощает контроль сроков и загрузки специалистов и обеспечивает сквозной процесс от планирования до фиксации факта выполнения работ.

Для комплексной оценки накопленной наработки и анализа износа парка оборудования в новом релизе «1С:ТОИР Корп» появился отчет «Наработка оборудования с начала эксплуатации». Новый инструмент поможет инженерам по надежности получить сводную картину по оборудованию, выявить объекты с высокой накопленной наработкой, определить приоритеты при планировании ремонтов, модернизации оборудования или замены изношенных компонентов, а также использовать объективные данные для обоснования бюджета на обновление парка оборудования.

Как дата-сеты, софт и экзоскелеты становятся новой инфраструктурой робототехники для бизнеса

Курьеров лишают последнего заработка. Роботы-доставщики «Яндекса» появятся еще в пяти городах

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

В России вслед за суверенным Рунетом создадут суверенный ИИ

Дашбордами уже никого не удивишь — бизнесу нужны прогнозы и рекомендации

Создатель технологий VPN и Wi-Fi признан в России экстремистом

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/