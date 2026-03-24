CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Подтверждена совместимость «Роса Dynamic Directory» и системы удаленного мониторинга «Ассистент»

НТЦ ИТ «Роса» и «Сафиб» объявили о завершении тестирования совместной работы системы удаленного мониторинга и управления «Ассистент» и доменной службы каталогов «Роса Dynamic Directory». По итогам испытаний стороны подписали сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу решений в единой ИТ-инфраструктуре.

Специалисты проверили, как «Ассистент» взаимодействует с учетными записями, группами и политиками безопасности, развернутыми в домене Dynamic Directory. Тестирование подтвердило стабильность работы системы удаленного управления в связке с доменной инфраструктурой: авторизация, применение политик и администрирование пользователей работают без сбоев. Результаты зафиксированы в официальном протоколе, на основании которого выдан сертификат совместимости.

Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов

«Подтверждение совместимости системы «Ассистент» с «Роса Dynamic Directory» расширяет возможности использования отечественных решений в корпоративной инфраструктуре. Для заказчиков это означает возможность строить централизованные системы управления пользователями и ИТ-ресурсами, используя российские технологии, которые уже доказали свою надежность и совместимость», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ «Роса».

«Совместимость с «Роса Dynamic Directory» позволяет заказчикам использовать «Ассистент» в доменной инфраструктуре, построенной на этом решении, без необходимости менять или дорабатывать существующие процессы управления учетными записями. «Ассистент» интегрируется со службой каталогов по протоколу LDAP, что дает администраторам привычный и прозрачный способ авторизации и разграничения прав доступа. Подтвержденная совместимость двух продуктов — это еще один шаг к тому, чтобы российское ПО работало в связках, а не изолированными островками.», — сказал заместитель генерального директора «Сафиб» Виталий Панкратов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/