Почти половина работников ритейла готовы использовать цифровых ассистентов и помощь роботов в своей работе — «Авито Работа»

«Авито Работа» провела опрос среди 10 тыс. россиян, чтобы выяснить, как они оценивают влияние цифровых технологий на развитие розничной торговли. В число опрошенных вошли и сотрудники ритейла. Исследование проведено при поддержке Академии ритейла. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Согласно опросу, 43% работников магазинов готовы использовать цифровых ассистентов и помощь роботов в своей работе, а 12% респондентов уже применяют такие технологии на практике.

Развитие технологий постепенно меняет привычные процессы в магазинах — от управления ассортиментом до обслуживания покупателей. По оценке респондентов, цифровые решения уже начинают влиять на эффективность работы торговых точек и роль сотрудников. Так, четверть работников магазинов считают, что цифровые помощники и ИИ-решения уже сейчас сокращают время ожидания и ускоряют обслуживание в магазинах, а также помогают лучше анализировать спрос и управлять ассортиментом. 21% опрошенных отметили, что технологии помогают магазинам работать быстрее и с меньшими издержками, а 18% респондентов считают, что автоматизированные решения берут на себя рутинные задачи и разгружают сотрудников. 15% сотрудников ретейла убеждены, что благодаря технологиям сервис в магазинах стал более персонализированным.

«Ритейл постепенно трансформируется: часть рутинных процессов берут на себя технологии, а роль сотрудников смещается в сторону взаимодействия с покупателями, консультирования и решения более сложных задач. Поэтому неудивительно, что молодые сотрудники особенно открыты к таким изменениям: среди 18–24-летних 46% либо уже используют цифровых ассистентов, либо готовы их применять. В старших возрастных группах отношение более осторожное: например, среди россиян 55–64 лет 14% предпочитают привычные рабочие процессы, а 21% пока не готовы работать с такими технологиями», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Часть задач, по мнению сотрудников, вполне можно автоматизировать с помощью цифровых решений. Так, 34% работников ритейла считают, что обновление ценников и проверку цен стоит передать машинам. Среди других процессов, которые респонденты из ритейла готовы делегировать технологиям, — поиск товара на складе и проверка его наличия (28%), инвентаризация и проверка остатков товаров (28%), уборка и технические задачи в торговом зале (25%), консультации по простым вопросам (22%), кассовые операции (20%), перемещение, разгрузка и выкладка товаров (20%) и заполнение отчетности (20%).

При этом 22% сотрудников, работающих в розничной торговле, считают, что в будущем их работа станет более многофункциональной, а 19% работников магазинов считают, что их роль станет более экспертной и консультирующей. 16% респондентов из отрасли ожидают появления новых профессий внутри магазинов, а 12% уверены, что основной акцент сместится на сервис и клиентский опыт.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/