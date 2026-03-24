MANGO OFFICE запускает акцию «Поддержка малого бизнеса»

Предприниматели смогут сократить затраты на связь и мониторинг работы менеджеров, а также перестанут терять звонки от клиентов

В этом году малый и микробизнес работают под давлением налоговой реформы: порог освобождения от НДС снизился с 60 до 20 млн рублей, страховые взносы выросли, а заложить новую нагрузку в цену – значит потерять покупателя. По разным оценкам, рынок могут покинуть до 300 тысяч компаний.

MANGO OFFICE запускает акцию «Поддержка малого бизнеса». Новые клиенты с численностью сотрудников до 50 человек с 23 марта по 23 июня 2026 года могут подключить сервисы для управления коммуникациями со скидкой 40% на первые три месяца.

Что за акция

Предприниматели, которые еще не перешли на облачную телефонию, получают готовый набор инструментов для работы с клиентами по сниженной цене.

В акционный пакет входят:

Виртуальная АТС (версии «Базовая» или «Расширенная») – телефония для офисных и удалённых сотрудников без затрат на оборудование

(версии «Базовая» или «Расширенная») – телефония для офисных и удалённых сотрудников без затрат на оборудование Безлимитная запись разговоров для контроля качества диалогов, разбора спорных ситуаций и обучения персонала

для контроля качества диалогов, разбора спорных ситуаций и обучения персонала Корпоративный мессенджер и ВКС – инструмент для общения с клиентами, партнерами и коллегами

– инструмент для общения с клиентами, партнерами и коллегами Облачное хранилище для удобного хранения документов, отчетов и записей разговора

для удобного хранения документов, отчетов и записей разговора Дополнительный профиль – гибкая настройка рабочих мест и прав доступа

– гибкая настройка рабочих мест и прав доступа Подключение номера и абонентская плата – готовая телефонная линия

Скидка 40% действует в первые три месяца.

Что меняется в работе

Руководители и владельцы бизнеса смогут:

Исключить потерю обращений – Виртуальная АТС распределяет входящие звонки между сотрудниками и автоматически перезванивает по пропущенным

Видеть полную историю коммуникаций с каждым клиентом в едином окне

Контролировать качество работы менеджеров через записи разговоров

Подключать сотрудников с любого устройства – компьютера, смартфона или планшета

Подробно ознакомиться с условиями акции и оставить заявку на подключение можно на сайте.