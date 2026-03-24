MANGO OFFICE запускает акцию «Поддержка малого бизнеса»
Предприниматели смогут сократить затраты на связь и мониторинг работы менеджеров, а также перестанут терять звонки от клиентов
В этом году малый и микробизнес работают под давлением налоговой реформы: порог освобождения от НДС снизился с 60 до 20 млн рублей, страховые взносы выросли, а заложить новую нагрузку в цену – значит потерять покупателя. По разным оценкам, рынок могут покинуть до 300 тысяч компаний.
MANGO OFFICE запускает акцию «Поддержка малого бизнеса». Новые клиенты с численностью сотрудников до 50 человек с 23 марта по 23 июня 2026 года могут подключить сервисы для управления коммуникациями со скидкой 40% на первые три месяца.
Что за акция
Предприниматели, которые еще не перешли на облачную телефонию, получают готовый набор инструментов для работы с клиентами по сниженной цене.
В акционный пакет входят:
- Виртуальная АТС (версии «Базовая» или «Расширенная») – телефония для офисных и удалённых сотрудников без затрат на оборудование
- Безлимитная запись разговоров для контроля качества диалогов, разбора спорных ситуаций и обучения персонала
- Корпоративный мессенджер и ВКС – инструмент для общения с клиентами, партнерами и коллегами
- Облачное хранилище для удобного хранения документов, отчетов и записей разговора
- Дополнительный профиль – гибкая настройка рабочих мест и прав доступа
- Подключение номера и абонентская плата – готовая телефонная линия
Что меняется в работе
Руководители и владельцы бизнеса смогут:
- Исключить потерю обращений – Виртуальная АТС распределяет входящие звонки между сотрудниками и автоматически перезванивает по пропущенным
- Видеть полную историю коммуникаций с каждым клиентом в едином окне
- Контролировать качество работы менеджеров через записи разговоров
- Подключать сотрудников с любого устройства – компьютера, смартфона или планшета
