«Философт» внедрит «Мажордом» в проектах MUVA Development

ИT-компания «Философт» объявляет о начале сотрудничества с девелопером MUVA Development из Ростова-на-Дону. В рамках партнерства брендированное приложение «Мажордом» будет внедрено на двух жилых объектах класса deluxe – в клубных домах «Летний сад» и «Баухаус». Об этом CNews сообщили представители «Философт»

Сделка между компаниями была закрыта в сжатые сроки. По словам представителей «Философт», одним из ключевых факторов при выборе партнера стала глубокая отраслевая экспертиза компании в девелопменте.

«Сегодня для премиального и deluxe-сегмента уже недостаточно просто предложить жителям мобильное приложение. Важно, чтобы цифровой сервис был органичной частью продукта, усиливал качество жизни в проекте и соответствовал ожиданиям аудитории по уровню комфорта, приватности и эстетики. Наше преимущество в том, что мы не просто ИT-компания – мы хорошо понимаем специфику девелоперского бизнеса и умеем создавать решения, которые работают в логике девелопера, управляющей компании и жителя одновременно», – сказал Иван Власов, генеральный директор «Философт».

Отдельное внимание в рамках сотрудничества будет уделено брендированию приложения. Для MUVA Development это возможность предложить клиентам цифровой сервис, полностью соответствующий философии и визуальному стилю проекта.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
Еще одним важным преимуществом решения стала его чистая пользовательская среда. В приложении «Мажордом» не предусмотрено размещение сторонней рекламы, что особенно важно для аудитории дорогой недвижимости, ожидающей от цифровых сервисов спокойствия, приватности и отсутствия лишнего информационного шума.

В рамках проекта жителям будут доступны ключевые функции для комфортного взаимодействия с домом и управляющей компанией: подача заявок, чаты, новости и опросы, видеонаблюдение, домофония, СКУД, диспетчеризация, оплата и рассылка квитанций, маркетплейс услуг.

Другие материалы рубрики

Замена виртуальных рабочих мест в атомной отрасли: что потребовалось для перехода

Курьеров лишают последнего заработка. Роботы-доставщики «Яндекса» появятся еще в пяти городах

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP

В России вслед за суверенным Рунетом создадут суверенный ИИ

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Создатель технологий VPN и Wi-Fi признан в России экстремистом

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
