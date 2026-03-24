«Философт» внедрит «Мажордом» в проектах MUVA Development

ИT-компания «Философт» объявляет о начале сотрудничества с девелопером MUVA Development из Ростова-на-Дону. В рамках партнерства брендированное приложение «Мажордом» будет внедрено на двух жилых объектах класса deluxe – в клубных домах «Летний сад» и «Баухаус». Об этом CNews сообщили представители «Философт»

Сделка между компаниями была закрыта в сжатые сроки. По словам представителей «Философт», одним из ключевых факторов при выборе партнера стала глубокая отраслевая экспертиза компании в девелопменте.

«Сегодня для премиального и deluxe-сегмента уже недостаточно просто предложить жителям мобильное приложение. Важно, чтобы цифровой сервис был органичной частью продукта, усиливал качество жизни в проекте и соответствовал ожиданиям аудитории по уровню комфорта, приватности и эстетики. Наше преимущество в том, что мы не просто ИT-компания – мы хорошо понимаем специфику девелоперского бизнеса и умеем создавать решения, которые работают в логике девелопера, управляющей компании и жителя одновременно», – сказал Иван Власов, генеральный директор «Философт».

Отдельное внимание в рамках сотрудничества будет уделено брендированию приложения. Для MUVA Development это возможность предложить клиентам цифровой сервис, полностью соответствующий философии и визуальному стилю проекта.

Еще одним важным преимуществом решения стала его чистая пользовательская среда. В приложении «Мажордом» не предусмотрено размещение сторонней рекламы, что особенно важно для аудитории дорогой недвижимости, ожидающей от цифровых сервисов спокойствия, приватности и отсутствия лишнего информационного шума.

В рамках проекта жителям будут доступны ключевые функции для комфортного взаимодействия с домом и управляющей компанией: подача заявок, чаты, новости и опросы, видеонаблюдение, домофония, СКУД, диспетчеризация, оплата и рассылка квитанций, маркетплейс услуг.