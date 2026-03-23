«Т1»: Вычислительной инфраструктурой для ИИ обеспечена только каждая десятая организация

Рынок искусственного интеллекта переживает фазу стремительного роста: ИИ перешел из категории экспериментальных технологий в разряд критически важных бизнес-активов. Однако инфраструктурная база для его масштабирования остается ограниченной. Только 9% организаций в России полностью обеспечены вычислительной инфраструктурой для ИИ, согласно результатам исследования ИТ-холдинга «Т1» «Рынок ИИ-ускорителей: обзор российского рынка GPU для задач в области ИИ». Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Больше половины отечественных компаний (51%) при этом нуждаются в вычислительных ресурсах, еще 40% — частично обеспечены ими, по данным анализа ИТ-холдинга «Т1».

Методология исследования основана на анализе данных Росстата о затратах на цифровые технологии более 260 тыс. компаний России из различных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, торговлю, финансовый сектор, ИТ и телеком, госсектор, образование и науку, а также на анализе публичных данных, в том числе «Индекса готовности приоритетных отраслей экономики Российской Федерации к внедрению искусственного интеллекта» от НЦРИИ.

Глобальные расходы на ИИ демонстрируют стремительный рост. В 2025 году рекордный прирост (в 15 раз) инвестиций пришелся именно на инфраструктуру для ИИ, что существенно превышает динамику остальных статей затрат на технологию. Для сравнения, более умеренные темпы показали расходы на программное обеспечение для ИИ (238%), модели ИИ (152%) и услуги ИИ (69%).

Графические процессоры (Graphics Processing Unit, GPU) выступают ключевым звеном технологического стека для современных ИИ-нагрузок. Они берут на себя обработку данных: от обучения больших языковых моделей (LLM) и научного моделирования до рендеринга графики и инференса. Спрос на высокопроизводительные вычисления подогревается расширением внедрений генеративного ИИ с акцентом на ИИ-агентах, обработки естественного языка (NLP) и речевых технологий, компьютерного зрения (CV), рекомендательных систем (RecSys). Текущая динамика такова, что рост потребления GPU, вероятно, будет опережать возможности производства и цепочек поставок в среднесрочной перспективе, формируя устойчивый дефицит на рынке аппаратного обеспечения для ИИ.

Объем рынка ИИ-ускорителей в 2025 г. составил порядка 63 млрд руб. Существенная доля спроса (80%) формируется крупнейшими корпоративными клиентами, экосистемными игроками и государственным сектором. В эквиваленте карт Nvidia A100 в коммерческих дата-центрах используется более 10 тыс. GPU, еще около 8 тыс. — в локальной инфраструктуре компаний. По оценкам экспертов ИТ-холдинга Т1, в базовом сценарии рынок вырастет с 52,1 млрд рублей в 2024 г. до 257,6 млрд руб. к 2030 г. за счет запуска новых проектов, дооснащения действующих мощностей и расширения промышленного инференса.

«После официального ухода Nvidia российский бизнес столкнулся с необходимостью искать альтернативы, а также с ростом цен, увеличением сроков поставки и снижением качества поддержки. При этом процесс замены ИИ-ускорителей отягощается и программным слоем — оптимизация ИИ-моделей под специфическую и изолированную архитектуру новых поставщиков фактически требует переписывать их код. Для крупных корпоративных клиентов это создает почти запредельный порог входа. В этих условиях растет спрос на сервисную модель без привязки к конкретному вендору, позволяющую масштабировать мощности без капитальных затрат, а также снижать санкционные и операционные риски при совмещении американских и китайских GPU. В итоге развитие отечественного рынка альтернативных ИИ-ускорителей становится ключевым фактором перехода от вынужденного импортозамещения к осознанному технологическому выбору, где главный фокус — экономика, масштабируемость и контроль над критической инфраструктурой», — отметил Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора ИТ-холдинга «Т1».

Государственная политика России в области искусственного интеллекта в 2025–2026 гг. проходит этап активного институционального строительства и формирования комплексной системы управления. В совокупности планируется выделить более 70 млрд руб. до 2030 г. на развитие ИИ, а на льготное кредитование строительства ЦОДов – 32,1 млрд руб. в 2025—2030 гг. Согласно планам Правительства России, к 2036 г. в стране должно появиться восемь новых дата-центров.