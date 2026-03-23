Новинка «Систэм Электрик»: комплектные шкафы управления линейки SystemeVar Cabinet на базе частотных преобразователей мощностью от 90 до 630 Вт

Продуктовая линейка SystemeVar Cabinet российской компании «Систэм Электрик» включает разнообразные модели комплектных преобразователей частоты шкафного исполнения. Новинка базируется на высокоэффективных частотниках STV630/900(H) с номинальной мощностью от 90 до 630 кВт и стандартной оболочкой класса IP20, которые вместе с другими комплектующими устанавливаются в прочный корпус повышенной степени защиты – IP54. Каждый шкаф управления комплектный SystemeVar Cabinet собирается в России и поставляется полностью готовым к эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Центральным элементом шкафов управления SystemeVar Cabinet выступают преобразователи частоты (ПЧ) серий STV630, STV900 и STV900H, в составе которых в широком ассортименте устройства с типом перегрузочной способности Р или G и номинальной мощностью электродвигателя в пределах от 90 до 630 кВт. Также шкаф управления комплектный имеет автоматический выключатель, входной и выходной реакторы, систему вентиляции, панель оператора, карту расширения входов/выходов и клеммники для подключения сети и двигателя, благодаря чему готов к работе прямо «из коробки». Важно отметить, что оболочка шкафа и система охлаждения выбраны с учетом общих тепловых потерь всех компонентов, а не только преобразователя частоты.

Защита оболочки класса IP54, диапазон рабочих температур от -10 до +50 °C и передовой функционал позволяют задействовать шкафы управления SystemeVar Cabinet в системах жизнеобеспечения зданий и сооружений, на объектах водоподготовки и водоотведения, гражданского и жилищного строительства, ЦОД и в различных областях промышленности. Так, шкаф управления комплектный, оснащенный частотником из серии STV630, подходит для работы с насосами, вентиляторами и компрессорами, модели на базе ЧП STV900 позволяют обслуживать конвейеры, мельницы, центрифуги и грохоты, а специализированные комплекты с преобразователями серии STV900H, сверх того, можно использовать с кранами и вагоноопрокидывателями.

Расширенный функционал шкафов управления SystemeVar Cabinet, использующих частотники серий STV900 и STV900H, включает систему безопасности STO (Safe Torque Off). Данная функция гарантирует безопасное отключение момента на валу двигателя в случае наступления аварийных ситуаций и снижение его конечной скорости до нуля. При этом преобразователь частоты, установленный в шкаф управления комплектный, останется в системе и продолжит передавать по сети все актуальные данные, включая информацию о текущих значениях скорости и тока двигателя. При необходимости, преобразователь частоты сможет мгновенно запустить мотор вновь.

Опционально для шкафов управления комплектных на базе устройств STV900 и STV900H доступен ряд аксессуаров. Например, для обеспечения работы привода в замкнутой системе регулирования с обратной связью по скорости шкаф управления комплектный можно снабдить платой энкодера (PG), для соединения с программируемым логическим контроллером – платой ПЛК (PLC), а для подключения внешнего оборудования – платой расширения входов/выходов. Усовершенствовать коммуникационные возможности SystemeVar Cabinet позволяют платы, реализующие поддержку протоколов Profibus DP, Profinet, EtherCAT, Modbus TCP, СAN/CANopen и EtherNet/IP.

Новые комплектные шкафы управления SystemeVar Cabinet уже доступны для заказа в компании «АРМО-Системы».

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/