BPMSoft и Центральный университет запустили образовательные проекты в сфере ИИ и low-code

Разработчик BPMSoft (входит в ИТ-холдинг Lansoft) и Центральный университет заключили соглашение о совместной подготовке ИТ-специалистов. В рамках инициативы планируется запуск практико-ориентированных курсов с акцентом на инструменты искусственного интеллекта и low-code подход. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

Эксперты BPMSoft примут участие в разработке учебных дисциплин, проведут лекции, разберут прикладные кейсы и будут сопровождать проектную деятельность студентов. Учащиеся университета смогут использовать low-code платформу BPMSoft при выполнении заданий, проходить стажировки и сертификацию вендора. У выпускников благодаря полученным навыкам и опыту применения современных технологий появится больше вариантов при трудоустройстве.

Отдельное направление сотрудничества – практическая деятельность. Первые работы будут реализованы в проектной мастерской, где студенты работают над реальными бизнес-задачами от партнеров Центрального университета. BPMSoft подготовил три модуля на базе собственной платформы, которые посвящены применению генеративного ИИ для моделирования бизнес-процессов, анализу больших массивов лог-данных и созданию моделей прогнозирования спроса и ценообразования.

Игорь Гайдаржи, руководитель центра партнерств и карьеры Центрального университета: «Для нас очень ценно вовлечение партнеров и разработчиков ПО в образовательный процесс. Такой подход помогает студентам уже на первых курсах столкнуться с практикой и познакомиться с реальными бизнес-процессами. В то же время для компаний – это возможность получить свежий взгляд на решение задач и расширить свой кадровый потенциал».

Владимир Чанышев, директор партнерского департамента BPMSoft: «Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с Центральным университетом. Студенты приносят свежие идеи и нестандартные подходы, а мы делимся практическим опытом применения современных цифровых технологий. Такие проекты не только помогают готовить квалифицированные кадры, но и становятся площадкой для апробации новых инструментов и решений в условиях реального бизнеса».

Партнерство реализуется в рамках инициативы «BPMSoft Образование», запущенной в 2023 г. В программе участвуют более 40 российских вузов, а с инструментами платформы уже познакомились свыше 3 тыс. студентов. Цель инициативы – подготовка специалистов, ориентированных на работу с отечественными цифровыми решениями для бизнеса.

