Защита здоровья: российская система АСУ «УССМП» продолжает обеспечивать надежность и безопасность медицины

ИТ-компания «Комплексная автоматизация бизнеса» полностью завершила переход всех внутренних процессов и автоматизированных решений на российское ПО. Теперь государственные станции скорой медицинской помощи могут воспользоваться всеми преимуществами отечественных технологий, соответствующих требованиям критической инфраструктуры и обеспечивающих максимальную надежность даже в сложных ситуациях.

Одним из ключевых проектов стала реализация решения для системы управления станциями скорой медицинской помощи на отечественной инфраструктуре. ИТ-компания «Комплексная автоматизация бизнеса» внедрила автоматизированную систему управления (АСУ «УССМП») более чем в 19 регионах России.

Данное ПО разработано на отечественной платформе «1С» и функционирует с использованием проверенной временем технологии трехуровневой архитектуры: клиент, кластер серверов приложений и СУБД. ПО использует сертифицированную российскую СУБД Postgres Pro. Благодаря этому разработчикам удалось обеспечить высокую отказоустойчивость, производительность и масштабируемость, необходимые для эффективного функционирования столь социально значимых объектов.

«Сегодня наша АСУ способна одновременно обрабатывать более 3000 обращений в сутки, фиксируя множество одновременных изменений статуса бригад скорой помощи в одном регионе. Каждая бригада скорой помощи оснащена специальным мобильным приложением, разработанным также на платформе , в свою очередь карета медпомощи оснащена датчиком, позволяющим отслеживать местоположение автомобилей, получать отчеты о прибытии экипажей на места происшествий и прочие важные события. У наших крупных заказчиков часто возникают проблемы с высоконагруженными СУБД, и мы накопили большой опыт работы в таких условиях, обеспечивая стабильную и эффективную эксплуатацию системы», — сказал директор продукта ИТ-компании «Комплексная автоматизация бизнеса» Станислав Жиронкин.

Кроме этого, для повышения эффективности и удобства эксплуатации системы была выполнена полная интеграция с современными цифровыми телефонными системами связи, что позволяет оперативно реагировать на экстренные ситуации и быстро направлять медицинские экипажи туда, где помощь необходима незамедлительно. Важной частью проекта стало создание мобильного приложения для сотрудников станций скорой помощи, которое также было разработано на базе платформы «1С». Теперь это решение обеспечивает удобный доступ к актуальной информации прямо с мобильных устройств врачей и водителей, позволяя своевременно обновлять статус выездных бригад, регистрировать прибытия на вызовы и фиксировать медицинскую документацию непосредственно на месте происшествия. Таким образом, комплексный подход к разработке АСУ уверенно гарантирует бесперебойную работу всей системы, значительно улучшая скорость реагирования и качество оказания медицинской помощи населению.

«Следующим шагом в более детальной автоматизации работы АСУ «УССМП» станет внедрение элементов искусственного интеллекта (ИИ), который будет способствовать принятию решения. Уже сегодня начато пилотное тестирование ИИ-модуля. Здесь ежедневно регистрируется около 1000 вызовов в городе и дополнительно 1500 вызовов по области. Причем, чтобы обработать одну карту вызова ИИ необходимо тратить не более 35 секунд. Новая технология позволит автоматически контролировать качество вводимых медицинских данных, существенно снижая вероятность ошибок и повышая точность фиксации информации о состоянии пациентов и оказанных услугах», – сказал директор ИТ-компании «Комплексная автоматизация бизнеса» Владимир Бубнов.

Полный переход на российские разработки стал важным этапом развития компании и данного ПО и подтвердил способность российских программистов создавать современные, надежные и защищенные ИТ-решения, способные функционировать даже в условиях высоких нагрузок и строгих требований.

