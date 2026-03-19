Университет «Синергия» помог внедрить ИИ-систему для диагностики заболеваний в московском онкоцентре

Центр интеграции инноваций университета «Синергия» в тестовом режиме внедрил ИИ-систему анализа рентгеновских снимков «Медекс» в работу Московского международного онкологического центра. Система разработана компанией «Якду Групп». Об этом CNews сообщил представитель «Синергии».

«Медекс» использует гибридную архитектуру: несколько специализированных нейросетей одновременно обрабатывают рентгенограмму, каждая отвечает за выявление определенного класса патологий. Генеративный искусственный интеллект синтезирует результаты работы всех агентов в структурированный протокол на естественном языке, максимально приближенном к изложению врача-рентгенолога. При этом система учитывает дополнительные клинические данные — анамнез, жалобы пациента, результаты предыдущих исследований.

Программное обеспечение распознает более 18 видов патологий: очаговые образования, пневмоторакс, инфильтративные изменения, патологии средостения, сосудистые аномалии и др.

«Внедрение системы “Медекс” предоставляет уникальную возможность для обучения студентов с помощью искусственного интеллекта, контроля знаний, повышения квалификации и переподготовки специалистов. Это инновационный продукт, который позволит вывести на качественно новый уровень не только диагностику заболеваний, но также обучение и экзаменацию студентов», — отметил директор по технологическому развитию корпорации «Синергия» Андрей Волостнов.

Тестирование «Медекса» проводится с целью оценки готовности ПО к применению в условиях реального клинического приема. Испытание системы диагностики проходят на базе Московского международного онкологического центра. Экспертная комиссия анализирует репрезентативную выборку верифицированных рентгенограмм из архива медицинского учреждения. Все данные обезличены с соблюдением требований безопасности.

По итогам первого этапа испытаний система продемонстрировала следующие результаты: интегральный показатель клинической пригодности составил 98,2%; время генерации отчета — от 30 до 90 секунд; более 50% изображений обрабатываются менее чем за 1,5 минуты; 95,5% клинически приемлемых отчетов формируются за 1–2 итерации взаимодействия врача с ИИ; подтверждена способность корректно идентифицировать более 18 типов патологических изменений; зафиксирована высокая чувствительность алгоритма, включая корректную идентификацию наличия катетера на снимке.

За время испытаний не зафиксировано пропусков грубой патологии (пневмоторакс, обширная инфильтрация), что свидетельствует о безопасности решения.

Первый этап исследований подтвердил функциональную готовность «Медекса» к эксплуатации в качестве системы поддержки принятия врачебных решений. Точность программы достаточна для клинического использования. Система позволяет сократить время первичного описания снимков и автоматически локализовать патологические очаги.

Проект реализуется в соответствии с национальным Кодексом этики в сфере искусственного интеллекта и прошел независимую этическую экспертизу.

«Полученные результаты открывают путь к широкому внедрению искусственного интеллекта в практическое здравоохранение. Технология станет доступна для высокопрофессионального анализа в удаленных регионах страны, где есть рентгеновские кабинеты, но не хватает профильных специалистов. Проект создает предпосылки для формирования медицинского хаба по интерпретации данных, полученных в различных регионах России и за рубежом», — сказал директор центра интеграции инноваций университета «Синергия» Владимир Маркин.

Центр интеграции инноваций Университета «Синергия» планирует масштабировать работу по внедрению «Медекс» в клиническую практику.