Производитель гигиенической продукции ООО «ЭвоКом» оптимизировал CRM на базе BPMSoft

Компания «ЭвоКом» модернизировала CRM на базе low-code платформы со встроенными ИИ-инструментами BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft). В течение трех месяцев производитель стандартизировал работу с данными и внешними сервисами без остановки операционной деятельности. Проект реализовал системный интегратор Nobilis.Team. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

ООО «ЭвоКом» (бренды Zewa/Zemma, Libretta, Somfort, Tellus) — участник российского рынка гигиенической продукции с более чем 25-летней историей. В компании работают свыше 1500 сотрудников, из них более 1100 человек — на производстве.

К моменту старта проекта CRM на базе BPMSoft использовалась в операционной деятельности: в системе управляли лидами, карточками контрагентов, фиксировали активности, планировали встречи и задачи. По мере роста объема данных и числа пользователей компании потребовалось повысить качество данных и устойчивость интеграций, чтобы ускорить работу менеджеров и корректность аналитики.

Проектная команда Nobilis.Team провела технический аудит CRM: проанализировала архитектуру решения, пользовательские сценарии, качество данных и логику интеграций. По его итогам был сформирован поэтапный план доработок, позволивший развивать систему без остановки деятельности и снижения операционной нагрузки.

Проект был разделен на три этапа. На первом – пересмотрена логика активностей и карточек контрагентов: оптимизированы сценарии взаимодействия при визитах, упорядочены системные уведомления, устранены избыточные связи между мероприятиями, задачами и блоком планирования. Это сократило число лишних действий сотрудников и повысило точность прогнозирования.

На втором этапе была проведена нормализация адресных данных. В системе настроено корректное обновление юридического адреса при получении информации из сервиса DaData в структурированном виде с распределением по городу, региону и федеральному округу. Связанные поля синхронизируются при изменении данных, что обеспечивает согласованность информации и повышает качество аналитики.

На завершающем этапе внедрены единые правила ввода и валидации телефонных номеров для лидов, контактов и контрагентов, автоматизировано заполнение реквизитов компаний в карточках. Дополнительно реализованы сценарии устойчивой деятельности при временной недоступности внешних сервисов.

По итогам проекта в компании стандартизированы мастер-данные, сокращен объем ручных операций и ускорена обработка лидов. Модернизированная конфигурация системы создала основу для дальнейшего масштабирования CRM-контурa и развития цифровых процессов без необходимости значительной трансформации ИТ-ландшафта.

Вадим Сорокин, коммерческий директор BPMSoft: «Проект с «ЭвоКом» демонстрирует ключевые преимущества нашей low-code платформы: гибкость настройки, встроенную аналитику и глубокую интеграцию с внешними сервисами. Возможность поэтапной модернизации CRM без остановки бизнес-процессов — критически важный фактор для компаний с разветвленной структурой. Внесенные изменения не только повысили качество данных, но и заложили основу для будущих цифровых инициатив клиента».

Дарья Афанасьева, руководитель по развитию направления BPMSoft в Nobilis.Team: «Проект в ООО «ЭвоКом» — пример качественной эволюции ИТ-системы. Мы провели полный аудит CRM, переосмыслили логику работы с данными и интеграциями, сохранив непрерывность операционных процессов. Бизнес получил стабильную систему с управляемой архитектурой, что позволит гибко масштабировать цифровые решения в будущем, опираясь на лучшие практики low-code разработки».

Другие материалы рубрики

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета

Авторы каналов в Max смогут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора для получения донатов

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать

Создатель «Яндекс» привлечет на бирже до $4,6 млрд на покупку GPU

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

В России перестали справляться с замедлением Telegram и Youtube из-за перегрузки ИТ-оборудования у операторов

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
