Подтверждена совместимость WorksPad с «Ред ОС М»

Российские компании «РуПост» и «Ред Софт» подтвердили корректность работы корпоративного мобильного рабочего места WorksPad в среде мобильной операционной системы «Ред ОС М».

В рамках испытаний специалисты протестировали установку и функционирование решения на устройствах под управлением «Ред ОС М», а также проверили ключевые пользовательские сценарии. По итогам тестирования подтверждена стабильная и корректная работа WorksPad в среде «Ред ОС М». Результаты испытаний зафиксированы в двустороннем протоколе.

Использование WorksPad совместно с «Ред ОС М» позволяет организовать защищенное цифровое рабочее место на базе отечественной мобильной платформы. Решение может применяться в государственных организациях и компаниях с повышенными требованиями к информационной безопасности, обеспечивая независимость ИТ-инфраструктуры от зарубежных технологий.

«Ред ОС М» – российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№19638), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» поддерживает работу отечественных СКЗИ и не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве 2 режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.

Решение WorksPad позволяет организовать защищенную работу сотрудников на личных или корпоративных мобильных устройствах. Решение включает в себя мобильный приложение с инструментами, необходимыми сотруднику для повседневной работы, и решение для управления мобильным устройствами для корпоративного управления парком мобильных устройств на iOS и Android.