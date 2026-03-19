Подтверждена совместимость WorksPad с «Ред ОС М»

Российские компании «РуПост» и «Ред Софт» подтвердили корректность работы корпоративного мобильного рабочего места WorksPad в среде мобильной операционной системы «Ред ОС М».

В рамках испытаний специалисты протестировали установку и функционирование решения на устройствах под управлением «Ред ОС М», а также проверили ключевые пользовательские сценарии. По итогам тестирования подтверждена стабильная и корректная работа WorksPad в среде «Ред ОС М». Результаты испытаний зафиксированы в двустороннем протоколе.

Использование WorksPad совместно с «Ред ОС М» позволяет организовать защищенное цифровое рабочее место на базе отечественной мобильной платформы. Решение может применяться в государственных организациях и компаниях с повышенными требованиями к информационной безопасности, обеспечивая независимость ИТ-инфраструктуры от зарубежных технологий.

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP
«Ред ОС М» – российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№19638), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» поддерживает работу отечественных СКЗИ и не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве 2 режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.

Решение WorksPad позволяет организовать защищенную работу сотрудников на личных или корпоративных мобильных устройствах. Решение включает в себя мобильный приложение с инструментами, необходимыми сотруднику для повседневной работы, и решение для управления мобильным устройствами для корпоративного управления парком мобильных устройств на iOS и Android.

Другие материалы рубрики

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением

Авторы каналов в Max смогут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора для получения донатов

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP

Создатель «Яндекс» привлечет на бирже до $4,6 млрд на покупку GPU

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток

В России перестали справляться с замедлением Telegram и Youtube из-за перегрузки ИТ-оборудования у операторов

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
