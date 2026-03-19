CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация Внедрения
|

«МТС Exolve» и «СтройЭнергоКом» внедрили коммуникационные сервисы

«МТС Exolve», разработчик цифровых коммуникационных решений для бизнеса, предоставила свои технологические сервисы компании «СтройЭнергоКом», специализирующейся на модернизации и установке интеллектуальных систем учета электроэнергии. Об этом CNews сообщил представитель «МТС Exolve».

В рамках проекта «СтройЭнергоКом» провела комплексную интеграцию на базе решений «МТС Exolve», в том числе была развернута виртуальная АТС, обеспечивающая централизованное управление корпоративными коммуникациями компании.

Переход на виртуальную АТС позволил объединить входящие и исходящие коммуникации в едином цифровом контуре, а также обеспечить запись разговоров и аналитику обращений.

Кроме того, было реализовано решение по защите телефонных номеров, что позволило обеспечить конфиденциальность контактных данных сотрудников «СтройЭнергоКом» и потребителей электроэнергии, а также усилить контроль качества обслуживания. Это особенно важно для выездных специалистов компании, которые ежедневно взаимодействуют с жителями при установке и обслуживании приборов учета электроэнергии.

«Благодаря внедрению комплекса цифровых решений нам удалось создать защищённую коммуникационную среду, а также обеспечить контроль и анализ звонков за счет записи разговоров и сбора статистики обращений», — сказал руководитель отдела разработки компании «СтройЭнергоКом» Марат Гасанян.

«Цифровые коммуникационные сервисы помогают компаниям выстраивать эффективное взаимодействие с клиентами и партнерами. Мы продолжаем развивать решения «МТС Exolve», чтобы бизнес мог гибко управлять своими коммуникациями и повышать качество обслуживания», — отметил директор по продуктам «МТС Exolve» Василий Сажко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/