Горноалтайцы стали в четыре раза чаще использовать ИИ на рабочих созвонах

МТС проанализировала активность пользователей платформы для деловых коммуникаций МТС Линк этой зимой. Наиболее заметный рост активности был зафиксирован в корпоративном мессенджере Чаты. Среднее количество отправленных сообщений в день в декабре — феврале 2026 г. увеличилось в 2,6 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Горноалтайцы стали чаще использовать для общения отечественные сервисы. Так, по сравнению с 2025 г. количество встреч жителей республики на платформе «МТС Линк» выросло почти на 50%.

Жители Горного Алтая в четыре раза чаще тали применять функции платформы на основе искусственного интеллекта. Из инструментов ИИ, доступных на платформе для онлайн-встреч, горноалтайцы чаще всего применяли размытие фона и маски во время видеозвонков. А также расшифровку встреч, когда бот слушает разговор и оформляет его в текст с кратким резюме митинга.

«Компании республики все чаще общаются через российские сервисы. Это показывает, что наши платформы стали надежными и удобными. МТС Линк, который включен в реестр отечественного ПО и соответствует всем правовым нормам, как раз дает для этого все нужные возможности — и для дел, и для неформальных коммуникаций», — отметил директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

