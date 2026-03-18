ЗАО «ИЦ «Технохим» завершил импортозамещение корпоративной системы видеоконференцсвязи

ЗАО «ИЦ «Технохим» — многопрофильный инжиниринговый центр с более чем 30-летним опытом, специализирующийся на разработке, внедрении и сопровождении технологических решений в области нефте- и газоперерабатывающей промышленности.

В рамках политики поддержания технологического суверенитета и для исключения трудностей, связанных с использованием иностранных сервисов видеоконференцсвязи, было принято стратегическое решение о переходе на отечественное решение. Об этом CNews сообщили представители «Труконф».

Ядром новой корпоративной системы видеоконференцсвязи стала российская система TrueConf Server, объединившая головное подразделение и удаленные филиалы в единое информационное пространство для взаимодействия между сотрудниками.

TrueConf Server является не просто средством для совещаний и официальных встреч, а полноценной частью рабочего процесса и взаимодействия между сотрудниками подразделений. Видеосвязь и встроенный корпоративный мессенджер используются ежедневно всеми сотрудниками компании, независимо от должности или местоположения.

Сотрудники получили возможность проводить онлайн совещания, демонстрировать экраны для обсуждения проектной документации, вести чаты и обмениваться файлами без выхода в публичное интернет-пространство. Пользователи подключаются к конференциям с персональных устройств, в том числе из удаленных точек и во время командировок.

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России
Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России Цифровизация

Каждый день в «ИЦ «Технохим» проходят десятки видеоконференций и отправляются сотни сообщений через корпоративный мессенджер.

В результате реализации проекта внедрения корпоративной системы видеоконференцсвязи на базе TrueConf Server, в ЗАО «ИЦ «Технохим» создана независимая инфраструктура для корпоративных коммуникаций, повышена скорость принятия решений, упрощено взаимодействие между сотрудниками и обеспечен высокий уровень защищенности критических данных.

Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

В России за миллиард освоили производство материалов для военных лазеров и квантовых компьютеров

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP

«Авито» скупает готовых нейросотрудников и голосовых роботов. На фоне многомиллиардных инвестиций в свои нейросети

В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов

Американские ИТ-компании уволили более 33 тысяч человек за первые два месяца 2026 года, людей заменяет ИИ

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
