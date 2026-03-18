CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Web3 Tech запустила облачную версию платформы «Цифровое казначейство»

Компания Web3 Tech представляет SaaS-версию решения «Цифровое казначейство». Новый формат поставки позволит крупному и среднему бизнесу существенно сократить время и бюджет на развертывание безопасной системы управления криптовалютой и другими цифровыми активами.

«Цифровое казначейство» — платформа для хранения и операций с цифровыми активами, построенная на ГОСТ-алгоритмах шифрования. Решение позволяет биржам, банкам, брокерам, криптофондам, поставщикам ликвидности, участникам внешнеэкономической деятельности и другим компаниям организовать кастодиальное хранение и управление криптовалютой и другими цифровыми активами. Платформа помогает безопасно выполнять и контролировать операции, распределять роли и права доступа, соблюдать внутренние политики и ПОД/ФТ проверки.

С выходом новой версии «Цифровое казначейство» стало доступно по модели Software-as-a-Service («ПО как услуга»). Компании получают доступ к платформе через личный кабинет на сайте платформы и могут начать работу без закупки серверов и организации инфраструктуры. В классической модели развертывания в периметре организации подобные системы требуют значительных инвестиций и внутренней экспертизы заказчиков, поэтому их обычно внедряют только крупнейшие финансовые и ИТ-компании.

Облачный формат снимает этот барьер и позволяет использовать ту же функциональность и уровень защиты без затрат на собственную инфраструктуру – благодаря тому, что один из ключевых компонентов платформы, аппаратный модуль безопасности (HSM) от «КриптоПро» располагается в аттестованном сегменте ЦОД. Таким образом, запуск SaaS-версии «Цифрового казначейства» расширяет аудиторию продукта и делает технологию кастодиального хранения и управления криптовалютой и другими блокчейн-активами доступной более широкому кругу финансовых и технологических компаний.

Решение размещено в аттестованном сегменте центра обработки данных и использует сертифицированные средства криптографической защиты информации, соответствующие требованиям ФСБ и Банка России. В системе предусмотрены гибкие инструменты управления политиками безопасности: настройка мультиподписи, лимитов операций, белых списков адресов и других правил контроля транзакций. Это позволяет компаниям адаптировать работу платформы под собственные бизнес-процессы и требования комплаенса.

Облачная модель «Цифрового казначейства» также меняет экономику использования решения. Вместо инвестиций в инфраструктуру компании работают по подписке и оплачивают транзакции в системе. Такой подход позволяет быстрее запускать проекты, масштабировать использование платформы и подключать новые команды или направления бизнеса.

Отдельное преимущество облачной версии — техническая поддержка и сопровождение. Пользователи получают круглосуточную помощь команды разработчика и могут оперативно решать вопросы эксплуатации платформы. Это особенно важно для компаний, которые работают с критической финансовой инфраструктурой и рассчитывают на быстрое реагирование со стороны вендора.

Как и в случае с программно-аппаратной версией «Цифрового казначейства», использование отечественного решения снижает санкционные и инфраструктурные риски, которые могут возникать при работе с зарубежными сервисами. Компании получают инструмент управления цифровыми активами, который работает в российском правовом и технологическом контуре и не зависит от ограничений иностранных поставщиков.

«Мы видим усиление спроса на отечественные технологии хранения и управления цифровыми активами. Однако для большинства компаний развертывание и эксплуатация такой инфраструктуры самостоятельно — сложный и дорогой проект. SaaS-версия “Цифрового казначейства” решает эту проблему: организация получает доступ к тем же криптографическим технологиям и уровню защиты, что и крупнейшие игроки рынка, но без капитальных затрат и длительного внедрения. Располагаясь в аттестованном сегменте ЦОД и используя HSM от КриптоПро, наше решение полностью соответствует локальным требованиям к защите ключей и операций; а также включает дополнительные механизмы управления рисками», — отметил Артем Калихов, генеральный директор Web3 Tech.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Показать еще

