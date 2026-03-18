Свердловчане от 25 до 34 лет стали чаще обращаться к ИИ-планировщикам путешествий

В Свердловской области растет интерес к ИИ-инструментам, которые помогают детально спланировать путешествие. Трафик на нейросети для турпоездок с начала 2026 г. вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

При этом каждый третий житель страны так или иначе уже использовал искусственный интеллект при подготовке путешествия, а каждый десятый называет ИИ своим постоянным помощником, следует из совместного исследования «МегаФона» и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Согласно проведенному «Островком» опросу российских туристов, почти каждый десятый путешественник уже регулярно использует искусственный интеллект для организации поездок, еще 13% респондентов обращаются к нему эпизодически. Около 9% туристов только присматриваются к новому инструменту, а порядка 22% планируют протестировать такие технологии в ближайшем будущем.

При этом сохраняется и осторожность: 26% опрошенных признаются, что пока не готовы доверить искусственному интеллекту организацию своего путешествия, другие 16% не видят в технологиях практической пользы.

По данным анализа обезличенных данных «МегаФона», в Свердловской области к помощи нейросетей при планировании поездки чаще прибегают мужчины — на них приходится 78% трафика на тематические ресурсы. Главными ценителями ИИ-инструментов выступают жители региона в возрасте от 25 до 34 лет, их доля составляет 38% пользователей, далее идут туристы в возрасте 35-44 лет (36%) и 18-24 лет (18%).

Туристы, которые уже пользовались ИИ-технологиями для планирования отдыха, чаще всего привлекают нейросети для планирования досуга — подбора экскурсий, поиска ресторанов и развлечений (так ответили 17%), составления подробного маршрута (15%), а также поиска идей для поездки (14%). Еще 12% с помощью цифровых помощников выбирают направление, по 10% — ищут жилье или формируют списки необходимых вещей, а 8% используют рекомендации ИИ, чтобы уложиться в бюджет.

Дашбордами уже никого не удивишь — бизнесу нужны прогнозы и рекомендации
Дашбордами уже никого не удивишь — бизнесу нужны прогнозы и рекомендации цифровизация

«Технологии уже стали частью повседневной жизни, и планирование путешествий — не исключение. У молодого поколения путешественников нейросети пользуются особой популярностью и в скором времени могут стать базовым инструментом для планирования поездок. Поэтому отельерам важно поддерживать информацию о своем объекте размещения в актуальном и структурированном виде, чтобы цифровые помощники корректно считывали ее и использовали при ответах на запросы туристов. При этом пока путешественники по-прежнему хотят сохранять контроль: перепроверять информацию, сравнивать варианты и читать отзывы — для этого они обращаются к проверенным сервисам планирования путешествий», — отметила Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний «Островок».

Как выяснили аналитики «МегаФона», особый всплеск интереса к ИИ-инструментам для планирования путешествий фиксируется в ноябре-декабре, когда туристы занимаются организацией своего новогоднего отпуска, а также в начале лета, когда начинаются каникулы и пора отпусков.

«Чтобы спланировать путешествие, сейчас достаточно мобильного интернета и смартфона в руках — мы видим, что наши абоненты активно пользуются различными сервисами для организации комфортного отдыха, в том числе специальными ИИ-инструментами. Доступность таких ресурсов как в городах-миллионниках, так и в небольших населенных пунктах мы обеспечиваем благодаря планомерному развитию телеком-инфраструктуры», — сказал директор по реализации проектов инфраструктуры на территории Урал и Центр Идрис Ярахмедов.

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/