Подтверждена совместимость платформы «Аврора Центр» и операционной системы «Альт Рабочая станция К»

«Открытая мобильная платформа» и «Базальт СПО» обеспечили совместимость платформы управления корпоративными устройствами «Аврора Центр» и операционной системы «Альт Рабочая станция К». Корректность и стабильность работы подтверждены двусторонним сертификатом.

«Альт Рабочая станция К» — операционная система с графической средой KDE Plasma 6. ОС имеет расширенные настройки интерфейса, поддерживает новые модели компьютеров и периферийного оборудования, содержит приложения для пользователей и системных администраторов. Включена в Единый реестр российского ПО (№1292).

«Совместимость ОС "Альт Рабочая станция К" с UEM-системой "Аврора Центр" закладывает основу для создания масштабируемой и отказоустойчивой ИТ-среды. Решения обеспечат централизованный контроль рабочих мест, целостность систем и бесперебойную работу бизнес-процессов», — сказал Сергей Гущин, начальник отдела по работе с партнерами «Базальт СПО».

«Аврора Центр» — современная российская UEM-система для эффективного централизованного администрирования и управления любым количеством устройств (десктопы, ноутбуки, смартфоны, планшеты, ТСД, SoftPOS-терминалы, киоски) на российских дистрибутивах Linux и операционных системах ОС «Аврора», Android, AOSP. В реестре отечественного ПО с 2020 г. Платформа регулярно проходит сертификацию российскими регуляторами. Имеет сертификат ФСТЭК России, соответствует требованиям ТУ и 4 уровню доверия.

«С помощью "Аврора Центр" пользователи смогут эффективно управлять рабочими местами на операционной системе "Альт Рабочая станция К" и полностью контролировать их работоспособность. Необходимое ПО можно установить из корпоративного магазина приложений "Аврора Маркет". А высокий уровень безопасности платформы подтвержден сертификатами ФСТЭК России и ФСБ», — отметил Роман Мыскин, директор направления по работе с партнерами «Открытой мобильной платформы».