Подтверждена совместимость платформы «Аврора Центр» и операционной системы «Альт Рабочая станция К»

«Открытая мобильная платформа» и «Базальт СПО» обеспечили совместимость платформы управления корпоративными устройствами «Аврора Центр» и операционной системы «Альт Рабочая станция К». Корректность и стабильность работы подтверждены двусторонним сертификатом.

«Альт Рабочая станция К» — операционная система с графической средой KDE Plasma 6. ОС имеет расширенные настройки интерфейса, поддерживает новые модели компьютеров и периферийного оборудования, содержит приложения для пользователей и системных администраторов. Включена в Единый реестр российского ПО (№1292).

«Совместимость ОС "Альт Рабочая станция К" с UEM-системой "Аврора Центр" закладывает основу для создания масштабируемой и отказоустойчивой ИТ-среды. Решения обеспечат централизованный контроль рабочих мест, целостность систем и бесперебойную работу бизнес-процессов», — сказал Сергей Гущин, начальник отдела по работе с партнерами «Базальт СПО».

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России
«Аврора Центр» — современная российская UEM-система для эффективного централизованного администрирования и управления любым количеством устройств (десктопы, ноутбуки, смартфоны, планшеты, ТСД, SoftPOS-терминалы, киоски) на российских дистрибутивах Linux и операционных системах ОС «Аврора», Android, AOSP. В реестре отечественного ПО с 2020 г. Платформа регулярно проходит сертификацию российскими регуляторами. Имеет сертификат ФСТЭК России, соответствует требованиям ТУ и 4 уровню доверия.

«С помощью "Аврора Центр" пользователи смогут эффективно управлять рабочими местами на операционной системе "Альт Рабочая станция К" и полностью контролировать их работоспособность. Необходимое ПО можно установить из корпоративного магазина приложений "Аврора Маркет". А высокий уровень безопасности платформы подтвержден сертификатами ФСТЭК России и ФСБ», — отметил Роман Мыскин, директор направления по работе с партнерами «Открытой мобильной платформы».

Другие материалы рубрики

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP

В России за миллиард освоили производство материалов для военных лазеров и квантовых компьютеров

Роман Кувшинов, «ОМЗ Перспективные технологии»: Мы формируем новую физику бизнеса компаний

«Авито» скупает готовых нейросотрудников и голосовых роботов. На фоне многомиллиардных инвестиций в свои нейросети

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Американские ИТ-компании уволили более 33 тысяч человек за первые два месяца 2026 года, людей заменяет ИИ

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
