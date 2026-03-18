Новый монитор Acer Predator X32X5: 4K Penta Tandem QD-OLED, 240 Гц и полноценный USB-хаб в одном корпусе

На российском рынке представлен флагманский 32‑дюймовый игровой монитор Acer Predator X32X5 с Penta Tandem QD‑OLED‑панелью (новейшая технология со структурой из пяти органических светоизлучающих слоев, которая ярче и долговечнее обычных дисплеев) и разрешением 4K UHD. Модель Predator X32X5 предлагает максимальное качество изображения, предельную скорость отклика, высокую частоту обновления в 240 Гц, поддержку современных игровых стандартов и расширенные возможности подключения. При этом решение остается универсальным и подходит даже профессиональным дизайнерам, 3D-архитекторам, разработчикам и создателям контента. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Predator X32X5 выполнен в фирменной стилистике серии Predator, но при этом остается практичным инструментом для работы. Дополняют весь набор плюсов экрана полноценный USB‑хаб, мощная акустика и порт USB‑C с подачей питания до 90 Вт, что позволяет подключать ноутбук всего одним кабелем и использовать монитор как центр рабочего пространства.

Основные характеристики Acer Predator X32X5: Диагональ: 31.5”; Тип матрицы: Penta Tandem QD-OLED; Частота обновления: 240 Гц; Минимальная задержка: 0.03 мс (GtG); Яркость: до 1000 кд/м²; Поддержка AMD FreeSync Premium Pro; Разрешение: 3840 x 2160; Прочие особенности: порты: 2 х HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C (с подачей питания PD до 90 Вт), 2 x USB 3.2, 3,5-мм разъем для наушников; встроенные динамики 2 х 5 Вт; поддержка VESA 100 х 100 мм; подставка с регулировкой высоты, наклона и поворота.

В основе монитора Acer Predator X32X5 используется 31,5‑дюймовая матрица Penta Tandem QD‑OLED со стандартным соотношением сторон 16:9 и разрешением 3840x2160 пикселей (4K UHD). Технология квантовых точек в сочетании с самосветящимися пикселями обеспечивает самый глубокий чёрный цвет, высокую контрастность и стабильную яркость по всей площади экрана. Углы обзора остаются широкими без потери насыщенности и искажения оттенков, даже если смотреть на экран сбоку.

Penta Tandem — новая технология для QD-OLED-экранов 2026 г. с пятислойной органической светоизлучающей структурой, которая делает дисплеи ярче типичных OLED-матриц, вдвое увеличивает срок службы, улучшает цветопередачу и HDR при более высокой энергоэффективности.

Шикарная цветопередача и визуальная точность панели QD‑OLED в Acer Predator X32X5 позволяют использовать монитор как для гейминга, так и для работы с графикой или монтажа.

Матрица на квантовых точках обеспечивает охват 99% цветового пространства DCI-P3 и стабильную передачу оттенков даже при максимальной яркости. Благодаря равномерной подсветке и отсутствию паразитных засветов изображение выглядит цельным и детализированным.

Одной из сильнейших сторон Acer Predator X32X5 является поддержка высокой частоты обновления до 240 Гц, что критически важно для динамичных игр и киберспортивных дисциплин. Время отклика составляет всего 0,03 мс (GTG), что снижает смазывание и шлейфы при резких движениях. При этом высокая скорость матрицы проявляется не только в играх, но и при работе с интерфейсами, анимацией и видеомонтажом.

Как и подобает игровым устройствам, Predator X32X5 поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro, которая синхронизирует картинку с видеокартой для минимизации разрывов кадров и снижения задержки вывода изображения.

Стандартная яркость панели Acer Predator X32X5 достигает 250 нит, а в HDR‑режиме пиковое значение может доходить до 1000 нит. Это практически в четыре раза выше показателей большинства обычных мониторов. Поддержка стандарта HDR 400 расширяет динамический диапазон, улучшая детализацию в светлых и тёмных сценах. Это особенно заметно при просмотре HDR‑контента и в современных игровых проектах.

Монитор Acer Predator X32X5 оснащен всеми необходимыми портами для подключения любых современных ПК, ноутбуков, консолей, планшетов и других устройств. На корпусе этой модели расположены следующие интерфейсы: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB‑C с функцией подачи питания Power Delivery мощностью до 90 Вт. Встроенный USB‑хаб с 2x USB 3.2 выполняет роль KVM-перключателя. Он упрощает подключение периферии и позволяет использовать один комплект клавиатуры, мыши, накопителей и других устройств с разными компьютерами без повторного подключения.

Благодаря порту HDMI 2.1 монитор Acer Predator X32X5 способен раскрывать потенциал современных игровых консолей при высоком разрешении и с максимальной частотой обновления, обеспечивая плавную и стабильную картинку.

Также в Acer Predator X32X5 есть встроенные стереодинамики мощностью 2x 5 Вт. Они обеспечивают более насыщенный звук.. Для подключения внешней акустики или наушников предусмотрен 3,5-мм аудиовыход. Это делает монитор самостоятельным мультимедийным центром без обязательного использования внешних колонок.

Acer Predator X32X5 представлен в фирменном геймерском дизайне серии Predator с чёрным корпусом, агрессивными акцентами и тонкими рамками ZeroFrame по трем сторонам, что позволяет интегрировать его в конфигурацию с несколькими мониторами.

Комплектная эргономичная подставка поддерживает регулировку по высоте до 150 мм над уровнем стола, наклон вверх/вниз в пределах -5°~25° и поворот влево/вправо на ±20°, обеспечивая удобное позиционирование дисплея относительно пользователя. Вдобавок тут предусмотрена поддержка креплений VESA 100x100 для установки на кронштейн или настенные решения.

Как и все другие мониторы бренда, в Acer Predator X32X5 реализован комплекс фирменных технологий для защиты зрения. В их число входят Flickerless для снижения мерцания и BlueLight Shield Pro для фильтрации вредного синего спектра света. Эти решения уменьшают нагрузку на глаза при длительных игровых сессиях или рабочем процессе. Антибликовое покрытие дополнительно повышает комфорт при использовании устройства в ярко освещенных помещениях.

Acer Predator X32X5 подойдет геймерам, которым важна максимальная плавность в 4K‑разрешении, киберспортсменам, работающим с высокими частотами обновления, а также создателям контента, ценящим точность цветопередачи и высокую детализацию.

Модель можно эффективно интегрировать в студии монтажа, для работы с графикой и анимацией, а также в качестве универсального центра рабочего и игрового пространства с подключением ноутбука и портативных консолей всего одним кабелем.

Монитор Acer Predator X32X5 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 104,99 тыс. руб.

Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

