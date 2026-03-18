«Навикон» разработала умного ИИ чат-бота для компании Astrum Entertainment

Компания «Навикон» разработала и внедрила умного чат-бота Astrum Entertainment. Решение на базе ИИ поможет значительно ускорить поиск рабочей информации для сотрудников и снизить нагрузку на внутреннюю службу поддержки и HR-блок.

Astrum Entertainment – российский разработчик и издатель компьютерных и мобильных игр. Команда Astrum Entertainment состоит из экспертов в различных областях разработки, издания и продвижения видеоигр – все они используют обширную внутреннюю базу знаний, состоящую из более чем 100 тыс. статей. Перед «Навикон» встала задача оптимизировать процесс получения сотрудниками информации по произвольному запросу с помощью технологий искусственного интеллекта.

В рамках проекта специалисты «Навикон» разработали ИИ чат-бота, предназначенного для поиска и ответов на вопросы по базе знаний в Confluence. ИИ-модель была развернута во внутренней ИТ-инфраструктуре заказчика, а для удобного взаимодействия сотрудников с чат-ботом решение интегрировали в корпоративный интерфейс платформы «Яндекс Мессенджер».

Задача осложнялась специфической профессиональной лексикой команды Astrum Entertainment, а также необходимостью работать с обширной базой данных, включающей более 100 тыс. статей. Созданный ИИ-инструмент обеспечивает ответы на вопросы пользователей на высоком уровне точности и качества. Кроме того, был реализован уникальный подход к интеграции чат-бота с внешними источниками данных: предусмотрен гибридный поиск и интеграция ролевой модели в работу бота.

Весь проект реализован за три месяца, и сейчас чат-ботом пользуется 450 сотрудников компании в 14 департаментах. Это позволяет значительно ускорить поиск необходимой информации для сотрудников различных отделов, повысить качество работы с документацией, а также снизить нагрузку на службы внутренней поддержки и HR.

«Успешная реализация проекта стала возможна благодаря плотному участию команды заказчика. В проект были вовлечены технический архитектор и команда инфраструктуры, а также бизнес-заказчики по каждому отдельному пространству базы знаний. Это позволило нам создать продукт, который полностью соответствует потребностям компании Astrum Entertainment», – сказала Анна Перепелкина, руководитель направления AI Consulting в «Навикон».

«Для нас как одного из лидеров российского рынка видеоигр важно держать руку на пульсе и использовать передовые технологии для того, чтобы сделать внутренние процессы быстрее, проще и эффективнее. Сейчас чат-бот показывает качественный уровень ответов, и мы планируем уже в ближайшее время запустить новые проекты по внедрению ИИ технологий», – отметил Сергей Шаленко, ИТ-директор Astrum Entertainment.

В ближайшей перспективе «Навикон» и Astrum Entertainment планируют развивать и улучшать текущую версию продукта.