«К2Тех»: 70% компаний сохраняют зависимость от западных систем резервного копирования

Центр экспертизы по комплексному сервису «К2Тех» представил анализ текущего состояния рынка поддержки систем резервного копирования (СРК) в России. По данным исследования, проведенного на основе анализа тендерных запросов с 2022 г. и опроса более 300 организаций, 70% крупных российских компаний продолжают использовать западные СРК-решения. Лидером остается Veeam, который развернут примерно у трети респондентов. Доли Veritas и Commvault составили 20% и 16% соответственно. Следом идет EMC Networker с долей в 8%. При этом компаниям все сложнее поддерживать эти решения своими силами из-за отсутствия обновлений, роста объемов данных и усложнения ИТ-ландшафта.

После ухода иностранных вендоров в 2022 г. стратегии заказчиков разделились. Банковский сектор и ритейл преимущественно пока остались на западных СРК и в 56% случаев привлекают к поддержке внешних подрядчиков. При этом представители этих отраслей тестируют отечественное ПО, но массового перехода пока не планируют. Промышленность и госсектор активнее переходят на российские разработки, типичной моделью стало использование отечественного решения параллельно с западным.

Сейчас рынок находится в переходной фазе импортозамещения. На фоне стагнации западных продуктов быстрый рост продемонстрировало российское решение «Кибер Бэкап». Оно заняло долю в 26% на рынке: 16% компаний используют его в качестве основного решения, а еще 10% как дополнительное. Это сделало «Кибер Бэкап» вторым СРК-решением по совокупному проникновению. Всего использование нескольких систем резервного копирования подтвердили 20% опрошенных компаний. Наиболее типичными связками в условиях переходного периода стали пары «Veeam + «Кибер Бэкап» и Commvault + «Кибер Бэкап».

«По оценкам аналитиков, спрос на российские СРК будет расти минимум на 30% в год. Мы как интегратор наблюдаем этот тренд в запросах корпоративного сегмента. Вместе с заказчиками мы анализируем архитектуру доступных решений на применимость в их инфраструктуре, проверяем их совместимость с существующими системами и, главное, тестируем реальную возможность восстановления», — сказал Михаил Косцов, руководитель практики вычислительной инфраструктуры и систем резервного копирования «К2Тех».

Сложность поддержки многослойных инфраструктур стимулирует спрос на сервисных провайдеров. Среди компаний, продолжающих использовать зарубежные СРК или гибридные конфигурации, половина привлекает подрядные организации для обслуживания систем. Ключевыми требованиями заказчиков остались гарантированное восстановление резервных копий бизнес-систем и самих СРК, соблюдение норм Федерального закона №152-ФЗ и обеспечение непрерывности бизнес-процессов.

«Сейчас есть запрос не на поддержку СРК-решений как таковых, а на доступность данных, защиту процессов и соблюдение нормативов. Типовая модель сегодня — оставить иностранное СРК на наиболее критичных контурах, а остальные закрывать российскими решениями, такими как «Кибер Бэкап» или RuBackup. Это требует глубокой экспертизы в сложных связках: СРК-решение с «», PostgreSQL, виртуализацией и смежными ИБ-решениями. Именно экспертиза в поддержке решений как западных, так и российских вендоров, администрирование сложных архитектур СРК, соблюдение жестких SLA, становятся главными драйверами спроса на сервис», — сказал Сергей Стецюк, руководитель направления сервиса вычислительной инфраструктуры «К2Тех».

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/