«Геоскан» и «Авиалесоохрана» будут совместно обучать специалистов лесного хозяйства применять беспилотники для мониторинга пожаров

Компания «Геоскан» и ФБУ «Авиалесоохрана» разработали специализированную программу обучения специалистов лесного хозяйства по применению беспилотных авиационных систем (БАС) для охраны лесов от пожаров. Она направлена на формирование и совершенствование профессиональных компетенций, необходимых оператору беспилотного воздушного судна с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

Во время обучения операторы будут осваивать практические навыки управления беспилотниками «Геоскан 801» для оперативного видеомониторинга и «Геоскан 701» для длительного авиапатрулирования лесов. Также в рамках курса лесники смогут освоить программное обеспечение для фотограмметрии Agisoft Metashape. С его помощью специалисты будут определять площади пожаров с более высокой точностью, чем по космическим снимкам.

«Большинство программ обучения направлены на получение общих навыков пилотирования. Уникальность нашего курса заключается в том, что в нем учтены особенности использования БАС, объединенные с 95-летним практическим опытом ФБУ «Авиалесоохрана» в области авиамониторинга и работ по тушению лесных пожаров. Получение специфических знаний и навыков, адаптированных для беспилотных технологий, позволит улучшить качество работы лесопожарных формирований по всей стране, сократить время реагирования на лесные пожары и более эффективно оценивать ущерб от них», — сказала руководитель направления применения БАС в лесном хозяйстве ГК «Геоскан» Екатерина Лысун.

Программа разработана в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 30 кг и менее» утвержденного приказом Минтруда России от 14 сентября 2022 г. № 526н, а нормативно-правовых документов Воздушного законодательства России, Минобрнауки России, Минприроды России, Рослесхоза.