«Айтеко» представила расширенную версию лабораторной информационной системы DES.LIMS.Pro

Компания «Инвиатех» (входит в ГК «Айтеко») выпустила расширенную версию функциональности лабораторной информационной системы DES.LIMS.Pro, входящей в линейку решений компании для промышленной автоматизации.

В систему добавлены новые функции, которые направлены на максимальную автоматизацию процессов исследовательских лабораторий. В новый функционал вошли: автоматическая синхронизация и контроль планирования и фактического выполнения работ в разных подразделениях лаборатории; формирование отчетности формата «план-факт»; автоматическая регистрация и учет образцов материалов на складе лаборатории, а также их дальнейшая утилизация и передача в производства.

В том числе оптимизированы и другие функции системы, такие как работа с лабораторными товарно-материальными ценностями, учет персонала лаборатории, фиксация и обработка результатов лабораторных испытаний и измерений. Реализованы инструменты учета нормативно-технической документации и передачи ее в архив.

Важной частью проекта стало обеспечение полной совместимости решения с актуальными операционными системами, основанными на ОС Linux. Повышение информационной безопасности обеспечено путем внедрения механизмов контроля лицензионной политики и строгого протоколирования действий персонала.

Для удобства пользования системой были внедрены новые модули – мобильное приложение, личный кабинет пользователя, а также возможность настройки отображения результатов лабораторных испытаний.

«Новые инструменты DES.LIMS.Pro призваны увеличить эффективность работы лабораторий и качество выполняемых исследований. Каждая новая функция играет важную роль. Например, появилась возможность регистрировать результаты измерений в различных режимах, учитывающих особенности конкретной лаборатории. Это особенно важно в отраслях, ориентированных на работу с ценными материалами, например, в золотодобывающей промышленности», — сказал Евгений Разживин, руководитель подразделения систем контроля качества компании «Инвиатех».

DES.LIMS.Pro – это собственный продукт компании «Инвиатех» (резидент фонда «Сколково»), на базе которого разработаны шаблонные решения для различного вида лабораторий и исследовательских центров, а также отраслевые шаблонные решения для предприятий ключевых секторов экономики, включая нефтегазовую, нефтехимическую, химическую и металлургическую отрасли.

