Управление контакт-центром: САТЕЛ представил WFM-систему

Компания САТЕЛ анонсировала новое решение – WFM-систему для управления персоналом контакт-центра. Решение позволяет автоматизировать планирование графиков, повысить эффективность использования трудовых ресурсов и оптимизировать расходы на персонал. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ.

Область применения новой WFM-системы охватывает все сферы деятельности, предполагающие обслуживание клиентов в условиях значительных колебаний спроса на услуги: МФЦ, финансовые организации и административные учреждения, службы техподдержки и контакт-центры, розничная торговля, склады, медицинские учреждения.

WFM-система — это инструмент для долгосрочного и краткосрочного планирования. Опираясь на исторические прогнозы, решение автоматически составляет расписание и при необходимости ставит в смену дополнительных сотрудников — например, в праздничные дни или часы пикового спроса. В периоды ожидаемого спада обращений система работает зеркально: сокращает количество персонала в смене, а освободившихся сотрудников перенаправляет на выполнение альтернативных задач, например, на обзвон холодной базы.

Ключевым фактором высокой точности прогнозирования выступает использование усовершенствованного алгоритма для анализа исторических данных Erlang X. В отличие от более ранних версий данный алгоритм учитывает в расчетах процент клиентов, которые не дожидаются ответа и вешают трубку. Таким образом, WFM-система позволяет более корректно усиливать смену при высоком спросе, чтобы операторы успевали принимать звонки и обрабатывать заявки.

WFM-система поддерживает несколько графиков работы: фиксированный рабочий день, сменный график, плавающий график с гибким началом и завершением рабочего дня. Каждый вариант графика формируется автоматически с возможностью ручной корректировки. Кроме этого, есть возможность выстроить и краткосрочное планирование отдельной смены для каждого сотрудника: расписание перерывов, обедов, отпусков, больничных. Данный функционал позволяет избежать отсутствия операторов на рабочем месте, пропущенные вызовы, самовольные уходы с рабочего места и другие дисциплинарные нарушения.

«Внедрение WFM-системы от САТЕЛ позволяет кардинально пересмотреть подход к управлению персоналом контакт-центра. Мы уходим от ручного планирования к автоматизированным процессам. Наш подход закрывает сразу все ключевые потребности заказчика: повышение дисциплины и эффективности использования команды, обеспечение своевременного приема звонков и прозрачности организационных процессов», — сказал Андрей Коротков, директор департамента интеграционных решений компании САТЕЛ.

Для сотрудников предусмотрен личный кабинет, реализованный в виде мобильного приложения или веб-версии. Операторы могут просматривать график, а также самостоятельно регулировать свою рабочую нагрузку: обмениваться сменами, указывать предпочтения о рабочем времени.

WFM-система может быть интегрирована с контакт-центрами любых вендоров, включая «РТУ-Атмосфера», разработанным компанией САТЕЛ.

