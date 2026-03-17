«СиСофт Девелопмент» объявила о старте программы «Выбери свой Model Studio CS»

Отечественный разработчик инженерного ПО компания «СиСофт Девелопмент» объявил о старте программы «Выбери свой Model Studio CS». Теперь малый и средний бизнес может приобретать программные продукты для трехмерного проектирования из линейки Model Studio CS под конкретные задачи инженеров. Оптимальный формат годовой лицензии на профильные 3D-решения (BIM/ТИМ) кратно снижает порог входа, делая передовые технологии доступными даже для небольших независимых проектных организаций, считают в «СиСофт Девелопмент».

Model Studio CS – это отечественный программный комплекс, способный полностью удовлетворить потребности инженеров-проектировщиков. При этом каждый продукт внутри этой линейки представляет собой полноценный и самодостаточный рабочий инструмент, позволяющий закрыть весь цикл задач для конкретного направления. Это поможет многим специалистам добиться результата быстро и в срок.

Возможность точечного выбора необходимых продуктов делает миграцию на отечественное ПО максимально плавным. Так, пользователи могут применять новые инструменты параллельно со старыми, не ломая привычные рабочие процессы. Кроме того, покупка отдельных годовых лицензий избавляет бизнес от необходимости переплачивать за избыточный функционал крупной системы.

Для новых клиентов действует бесплатный ознакомительный период сроком на 30 дней. Если заказчик решает продолжить работу, – он просто оплачивает годовую лицензию на нужный продукт.

Уже сейчас компания предлагает следующие специализированные продукты программного комплекса Model Studio CS: проектирование линий электропередач: воздушные линии электропередачи, опоры, провода, арматура; проектирование строительных решений: железобетонные и металлоконструкции, фундаменты, узлы; проектирование кабельного хозяйства: кабельные трассы, лотки, короба, раскладка кабелей; проектирование водоснабжения и канализации: внутренние и наружные сети водоснабжения, ливнёвка, профили; проектирование отопления и вентиляции: отопление, вентиляция, кондиционирование (ОВиК); проектирование компоновщиков щитов: компоновка щитов, шкафов управления, DIN-реек, внутренние соединения; ароектирование электрики: силовое электрооборудование, освещение, распределительные сети; проектирование молниезащиты: молниезащита, заземление, зоны защиты, расчет нормативных расстояний; проектирование трубопроводов: технологические трубопроводы, обвязка оборудования, котельные.

Приобрести профильные продукты можно у авторизованных дилеров «СиСофт Девелопмент» по всей России. Эти компании имеют необходимую квалификацию как в части предметной области (знание продуктов, опыт внедрения, обучение, организация дополнительных интеграционных сервисов), так и с точки зрения лицензирования. Партнёрская часть программы «Выбери свой Model Studio CS» призвана стимулировать интерес компаний партнёров к продвижению программных решений «СиСофт Девелопмент» для максимального числа инженеров-разработчиков в различных отраслях российской экономики.

«Мы привыкли воспринимать выбор средств 3D-моделирования как комплексный и дорогостоящий процесс, и это заблуждение утяжеляет процесс импортозамещения. На самом деле именно постепенное освоение новых инструментов может давать ощутимые преимущества как с точки зрения решения практических задач проектирования, так и с точки зрения бюджетирования. Мы призываем в первую очередь смотреть на те модули линейки Model Studio CS, которые закрывают ключевые потребности пользователя (например, при проектировании котельных, ЛЭП, трубопроводов), для покупки использовать лицензии с ограниченным сроком действия, а вопросы интеграции модулей Model Studio CS с уже существующим набором инструментария в компании адресовать нашим уважаемым высококомпетентным дилерам. Следующим этапом может стать расширение горизонтов проектирования вместе с другими модулями Model Studio CS», — сказала Наталья Остроухова, директор по дистрибуции компании «СиСофт Девелопмент».

