NtechLab и Netvision внедрили видеоаналитику на базе ИИ в Пензенской области

Компания NtechLab и разработчик интеллектуальных систем видеонаблюдения Netvision внедрили видеоаналитику на базе искусственного интеллекта в Пензенской области. Решение работает в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Использование алгоритмов ИИ поможет повысить уровень безопасности в регионе, утверждают в NtechLab.

Netvision расширила АПК «Безопасный город» в Пензенской области, интегрировав в него 1,6 тыс. камер, видеопотоки с которых поступают в единый информационный центр. Алгоритмы NtechLab обеспечивают рекордную точность и высокую скорость распознавания лиц, силуэтов и действий людей. Благодаря этому ИИ может выявлять подозрительных граждан, а также помогать в поиске пропавших.

Нейросеть NtechLab будет применяться на ключевых улицах, в парках, в школах, на остановках городского транспорта, и в логистических узлах. Благодаря тому, что видеопотоки со всех камер «Безопасного города» поступают в единую информационную среду, эффективность координации между дежурными службами и оперативными группами МВД, МЧС и других ведомств возрастает, а время реагирования на чрезвычайные происшествия сокращается.

«Наши решения уже работают более чем в 70 регионах России. Процесс распознавания лица в потоке занимает менее одной секунды, а точность составляет более 99%. Внедрение такого решения позволяет предотвращать возможные критические ситуации и повысить уровень безопасности в регионах. Похожие решения уже работают в Новосибирской и Самарской областях, в Ставропольском крае, а также в Ямало-Ненецком автономном округе», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия
Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия Безопасность

Кроме того, единый информационный центр позволяет оперативно получать доступ к видеоархивам с конкретных камер и сократить проведение оперативно-разыскных мероприятий и сбор доказательной базы.

«Успешная реализация проекта такого масштаба подтверждает высокую масштабируемость и отказоустойчивость платформы Netvision, ее готовность к работе с большими объемами данных и соответствие строгим требованиям, предъявляемым регионами к компонентам АПК «Безопасный город», – отметил генеральный директор Netvision Роман Казаченко.

Другие материалы рубрики

Владимир Волков, «Ростелеком»: Цифровизация промышленности требует комплексных решений

Сбербанк возвращает работников из удаленки в офисы. Работники: Нас подталкивают к увольнению

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением

Последний день регистрации на конференцию CNews «Российские ERP-системы»

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP

В России введут особые меры для дата-центров, чтобы поддержать развитие ИИ

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/