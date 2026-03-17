LoxTop выпустила электронные ключницы на 70 (100) ключей для автосалонов, банков и БЦ

В семействе интеллектуальных устройств хранения LoxTop появились ключницы IQ 100/70 на 70 ключей, число которых можно расширить до 100 при заказе. Новинка может быть снабжена модулем хранения, а также видеокамерой, зарядным устройством USB, сканером отпечатков пальцев, УФ-обеззараживателем и др. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Для доступа к ключам можно использовать ПИН-код либо RFID-карту, при этом IQ 100/70 интегрируется с различными системами объекта, такими как СКУД и ERP, что особенно удобно при идентификации по карте. Благодаря широким возможностям по интеграции и кастомизации, устройство хранения ключей IQ 100/70 будет лучшим выбором не только для бизнес-центров, но и для банков, автосалонов, стадионов, небольших офисов и многих других объектов.

Гибкость конфигурации LoxTop IQ 100/70 обеспечивает модульная конструкция устройства, при этом дополнительные аксессуары позволяют расширить функциональность системы хранения. Так, в конфигурацию IQ 100/70 могут входить сканер отпечатков пальцев, USB-зарядное устройство, видеокамера, мастер-ключ для дополнительной защиты, а также обеззараживающая УФ-лампа. Наряду с этим, устройство хранения ключей может быть в любой момент времени дополнено новыми модулями хранения ключей, а также модулями для хранения вещей и документов, даже после установки на объекте.

Централизованное управление системой хранения ключей обеспечивает интеграция устройства LoxTop IQ 100/70 с ERP-системой предприятия и системой контроля доступа. При этом устройство хранения ключей LoxTop предоставляет доступ пользователю после идентификации по RFID-карте СКУД, в соответствии с его правами доступа, либо по ПИН-коду, который назначается также только авторизованным сотрудникам с индивидуальными правами. Отметим, что при объединении нескольких шкафов в сеть данные между устройствами синхронизируются, что упрощает централизованное управление системой.

Полный учет ключей и контроль всех операций с ними обеспечивают интеллектуальные брелоки со встроенными чипами. Каждый брелок имеет уникальный идентификатор, который система использует для проверки и распознавания ключа при его извлечении из шкафа или возврате на место. Благодаря этому устройство хранения ключей LoxTop IQ 100/70 ведёт журнал событий, фиксируя бронирование, выдачу и возврат ключей, а также открытие и закрытие дверцы шкафа. Согласно заводским настройкам, за один сеанс пользователь может получить доступ сразу к нескольким ключам — до 10 связок — либо открыть до 10 ящиков для хранения личных вещей.

Широкая применимость устройств хранения LoxTop IQ 100/70 обусловлена вариативностью конфигурации и возможностями интеграции. Новинки будут полезны на самых разных объектах. В автосалонах устройство обеспечит централизованный контроль ключей от автомобилей — от момента поступления машины в салон до её передачи клиенту, а дополнительные ящики могут применяться для хранения оборудования или документов. На автобазах и сельхозпредприятиях устройство хранения ключей поможет организовать передачу ключей между сменами и исключить путаницу. В офисах и бизнес-центрах IQ 100/70 позволит автоматизировать выдачу ключей и отказаться от услуг вахтера. Кроме того, устройство подойдет и для объектов с повышенными требованиями к безопасности — таких как дата-центры, банки или стадионы — благодаря возможностям разграничения прав доступа.

Новое электронное устройство хранения ключей LoxTop IQ 100/70 уже доступно для клиентов «АРМО-Системы».

