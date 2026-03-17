Каждый третий россиянин использует ИИ в онлайн-покупках

ИИ-покупки становятся массовым сценарием в онлайн-шоппинге россиян. Уже 35% интернет-покупателей используют искусственный интеллект при выборе и покупке товаров – такие данные приводит совместное исследование «РБК Исследования рынков»* и «Яндекса», посвященное феномену ИИ-покупок. По оценке исследования, в среднесрочной перспективе доля покупателей, использующих формат ИИ-покупок, может вырасти до 74%.

В целом ИИ-сервисы уже используют 86% россиян, как в бытовых сценариях, так и при решении более сложных задач. Более трети респондентов отмечали использование генеративных сервисов таких как: ChatGPT, «Алиса AI» и Midjourney. При этом 35% пользователей обращается к помощи ИИ для выбора и покупки товаров. По данным исследования, 35% интернет-покупателей используют искусственный интеллект при выборе и покупке товаров. В России такие сценарии начинают появляться в чате с «Алисой AI»: пользователи могут подбирать товары в диалоге с нейросетью и переходить к оформлению заказа буквально в один клик. Для интеграции интернет-магазинов с ИИ «Яндекс» представил Yandex Commerce Protocol – сегодня около 3500 магазинов уже могут продавать товары через «Алису AI».

Активно новые инструменты для онлайн-покупок осваивают молодые пользователи: 18-24 лет – 49% и 25-34 лет – 41%. По географии лидирует Москва – 45% пользователей уже пользуются ИИ в покупках, а в регионах, например в Московской области и городах с населением до 500 тыс. человек этот показатель составляет 27-30%.

Часто покупатели обращаются к помощи ИИ в категориях с большим выбором и сложностью сравнения предложений. Так, 37% используют генеративные сервисы при выборе одежды, обуви и аксессуаров, 28-29% – при покупке косметики, парфюмерии и бытовой химии. Этот тренд подтверждают и данные по запросам в чат с ИИ-агентом «Яндекс Маркета». С момента запуска чат с ИИ-агентом посетили миллионы пользователей. Чаще всего они задают в чат с ИИ вопросы про товары для дома (17% запросов), одежду и обувь (16%) и электронику (11%). Среди конкретных категорий лидируют кроссовки и кеды (8%), косметика и парфюмерия (7%) и телефоны (6%). Среди пользователей ИИ-агента «Найти дешевле», который анализирует предложения и подбирает товары по более низкой цене наибольший спрос фиксируется в категориях с высокой ценовой чувствительностью: электроника – 33% запросов, компьютерная техника – 17%, бытовая техника – 13%.

Пока основной сценарий использования искусственного интеллекта в шоппинге — выбор товара, однако ожидания пользователей выходят за его пределы. В будущем 40% россиян хотели бы применять ИИ для поиска и сравнения предложений, 39% — для получения рекомендаций, 34% — для подбора релевантных предложений к покупке.

Как отмечают авторы исследования, по мере роста опыта пользователей меняется и отношение к технологии. Если для тех, кто еще не использовал ИИ, ключевыми ожиданиями остаются экономия бюджета (38%) и времени (37%), то среди опытных пользователей дополнительно отмечаются такие преимущества, как персональные рекомендации (34%) и помощь в принятии сложных решений (29%). Это указывает на изменение пользовательского восприятия: по мере освоения ИИ-покупок технология выходит за рамки инструмента для экономии и становится полноценным помощником при выборе и покупке товаров.

В среднесрочной перспективе, аудитория интернет-покупателей, использующих ИИ для покупок, может вырасти с текущих 35% до 74%. Наиболее динамичный рост аудитории «новичков» ожидается среди интернет-покупателей старше 35 лет: пока лишь 28% из них имеют опыт применения ИИ при совершении онлайн-покупок. Быстрее всего аудитория будет расти в регионах – за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Там доля пользователей генеративных сервисов в онлайн-шоппинге увеличится на 40-41 процентный пункт. В столицах рост будет чуть медленнее – около 34 п.п., но Москва все равно останется лидером по использованию ИИ-инструментов в онлайн-шоппинге. Доля жителей столицы, использующих сервисы на основе искусственного интеллекта для интернет-покупок, вырастет с текущих 45% до 79%. Близким к столице окажется и средний показатель по городам-миллионерам, где он достигнет 80%. Текущий уровень использования ИИ при совершении онлайн-покупок в указанных городах составляет 39%.

*В декабре 2025 г. «Яндекс» совместно с «РБК Исследования рынков» провели социологический опрос, посвященный использованию искусственного интеллекта (ИИ) в повседневной жизни и онлайн-покупках жителей России. В нем приняли участие около 1850 респондентов в возрасте 18–54 лет, купивших товары или услуги в интернете в течение трех месяцев, предшествовавших исследованию.