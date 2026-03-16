YADRO формирует инфраструктуру будущего для задач ИИ, объединяя лидеров отрасли на Technical Advisory Board

Компания YADRO провела первую в 2026 году встречу Technical Advisory Board (TAB), объединив ведущих игроков ИТ-рынка — разработчиков, интеграторов и экспертов по инфраструктуре, а также заказчиков. Данный формат является профессиональной площадкой для системного диалога о развитии инфраструктуры в будущем, в том числе для задач искусственного интеллекта и машинного обучения.

Результатом первых в этом году встреч стал сформированный минимальный образ будущего решения – новейшей платформы хранения для задач ИИ и аналитики, TATLIN.DATACUBE.

Формат TAB предполагает регулярные стратегические сессии с участием заказчиков, технологических партнеров и инженерных команд YADRO. В рамках встреч участники анализируют задач хранения и обработки данных настоящего и будущего, собирают и приоритизируют требования к инфраструктуре и совместно определяют направления развития продуктов. Такой подход позволяет синхронизировать ожидания рынка и разработчику инженерных решений, обеспечивая более быстрый вывод зрелых отечественных систем в промышленную эксплуатацию.

По данным ведущих исследовательских компаний, к 2029 году 20% бизнес-задач будут решаться с помощью искусственного интеллекта. Внедрение ИИ перестало быть точечной инновацией и превращается в базовый стандарт для корпоративной ИТ-инфраструктуры, а значит, растут требования к производительности и интеллектуальности хранилищ данных. Также среди трендов будущего ИТ-инфраструктуры в приоритете разработка автономных систем хранения данных. К 2029-2030 году многие СХД смогут автономно выполнять типовые административные операции по самооптимизации, опираясь на заданные SLA и мониторинг на основе политик. Помимо того, уже сейчас наблюдается активный переход от HDD к емкому и доступному Flash. В будущем более половины локальных емкостей будет размещаться на QLC NVMe SSD. Еще один тренд на ближайшее будущее – это построение кибербезопасных хранилищ: все СХД будут иметь встроенные активные средства защиты от хакерских атак.

«По итогам участия в закрытом продуктовом мероприятии YADRO можно отметить, как точно компания уловила ключевой запрос рынка на инфраструктурные решения для ИИ-проектов. Их подход к разработке СХД строится на комплексном анализе: команда изучила требования лидеров индустрии и провела глубокое исследование мировых технологических трендов, создав решение с серьезным заделом на будущее. Особенно ценно, что YADRO выстроила тесное взаимодействие с ИТ-интеграторами для валидации продуктовых гипотез — это позволило создать инфраструктурное решение, которое легко встраивается в существующие экосистемы компаний. В условиях, когда внедрение ИИ становится не конкурентным преимуществом, а необходимостью, такие сбалансированные отечественные решения критически важны для технологической независимости бизнеса», — отметил Владислав Лаптев, директор по инновациям Fork-Tech.

«Для финансового сектора критично, чтобы инфраструктурные решения развивались с учетом требований к отказоустойчивости, производительности и информационной безопасности. В последние годы к этим параметрам добавились ИИ-нагрузки, что требует предсказуемой производительности и масштабируемости. Формат прямого диалога между заказчиком и вендором позволяет заранее обсуждать архитектурные ограничения, сценарии роста и требования к SLA. Такие встречи дают возможность влиять на планы развития продуктов и формировать решения, которые соответствуют задачам высоконагруженных корпоративных систем», — отметил Александр Рындин, главный архитектор Лаборатории ИИ Департамента Больших Данных Россельхозбанка.

TAB позволяет объединить заказчиков, интеграторов и вендора и совместно сформировать требования к инфраструктуре будущего. Участие лидеров рынка в таких встречах помогает ускорить переход отрасли к новым стандартам хранения данных, разработать отечественные решения, которые и поддерживают долгосрочную цифровую стратегию бизнеса. TAB дает возможность обмениваться знаниями и влиять на развитие технологий.

«Сегодня на рынке хранения данных происходит трансформация, если классические СХД десятилетиями развивались вокруг идеи максимальной надежности, то в эпоху ИИ все чаще звучит запрос на скорость обработки и предсказуемую производительность. Требования к сохранности данных сохраняются на прежнем уровне. При этом инфраструктура должна соответствовать темпу развития моделей и цифровых сервисов и обеспечивать предсказуемую производительность под ИИ-нагрузками. Регулярные профессиональные встречи, подобные TAB, позволяют синхронизировать ожидания заказчиков и вендоров и заметно ускоряют внедрение прорывных решений — от новых подходов к хранению до более умных, автономных систем, которые сами подстраиваются под ИИ-нагрузки», — отметил Егор Литвинов, директор продуктового направления TATLIN YADRO.

Понимая стратегическую важность этих дискуссий, компания YADRO намерена и дальше проводить бизнес-встречи в подобном формате. Цель — не только делиться экспертизой, но и совместно с заказчиками формировать видение будущей инфраструктуры, адаптируя передовые решения под конкретные задачи бизнеса и отвечая на вызовы меняющегося рынка.

Разработка фундаментального решения для современных задач искусственного интеллекта, машинного обучения и крупномасштабных аналитических нагрузок невозможно без тесного взаимодействия с экспертным сообществом. YADRO приглашает ведущих архитекторов ландшафтов ИИ-конвейеров, руководителей и специалистов по управлению данными, владельцев бизнес-функций, специалистов по разработке аналитических систем и ИИ-решений к открытому диалогу по формированию облика новой платформы хранения TATLIN.DATACUBE.

