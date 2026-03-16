Все монтажники Карачаровского механического завода получат цифровые удостоверения

Карачаровский механический завод (КМЗ) внедряет систему электронных удостоверений для сотрудников монтажного и сервисного управлений. Документы предназначены для специалистов, осуществляющих работы по установке и обслуживанию лифтов в жилых домах или административных зданиях, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица уделяет особое внимание технологиям и цифровизации городской инфраструктуры. Электронные удостоверения сотрудников монтажного и сервисного управлений Карачаровского механического завода позволят жителям домов и сотрудникам организаций, расположенных в административных и офисных зданиях, быстро и надежно верифицировать личность специалиста», — сказал Анатолий Гарбузов.

QR-код на удостоверении открывает доступ к персональной карточке сотрудника на сайте КМЗ. В ней указана должность и размещен снимок специалиста, который легко сверить с фотографией на удостоверении.

«Система цифровых удостоверений способствует минимизации рисков, повышению прозрачности работ и укрепляет доверие жителей к специалистам. Подлинность удостоверения подтверждается размещенной на ней голограммой и печатью отдела кадров. Для КМЗ такой подход обеспечивает более эффективный контроль за допуском персонала и стандартизацию процедур при выездных работах», — сказал генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский.