Школьники агротехклассов помогают молодым ученым Алтайского ГАУ обучить нейросеть для распознавания сортов пшеницы

На базе средней школы № 53 Барнаула продолжается реализация научного проекта, инициированного студентами Алтайского государственного аграрного университета. Школьники под руководством наставников из вуза создают базу данных для обучения искусственного интеллекта, который в будущем сможет за секунды определять качество зерна. Об этом CNews сообщили представители АГАУ.

Алтайский ГАУ и барнаульская школа № 53 сотрудничают с сентября 2024 г. В школе открыт агротехнологический класс, где ученые АГАУ на постоянной основе ведут дополнительные образовательные программы, более 600 ребят стали участниками научно-просветительского проекта «Поколение АГРО», знакомящего школьников с базовыми компетенциями современных аграрных профессий.

Новый этап партнерства – вовлечение учащихся в реальные научно-исследовательские разработки. Первая встреча команды проекта состоялась в начале марта, а 14 марта 2026 г. ребята приступили к практической работе над созданием нейросети.

Инициаторами и разработчиками программного обеспечения выступили студенты Инженерного факультета Алтайского ГАУ Павел Сажин и Илья Бредихин. Молодые ученые работают над тем, чтобы обучить нейросеть безошибочно распознавать сорта пшеницы и определять характеристики зерна по фотографии. Для этого алгоритму нужны тысячи размеченных изображений. Эту кропотливую работу помогают сделать школьники.

В школьной лаборатории юные исследователи под руководством учителя биологии Ольги Камаловой осваивают полный цикл подготовки данных. Школьники раскладывают зерна на белом фоне, фотографируют их на смартфоны и взвешивают образцы на высокоточных весах (до сотых долей грамма). Затем снимки загружаются в программу, разработанную студентами АГАУ, где каждый параметр зерна тщательно размечается. Именно эти данные лягут в основу «ума» будущей системы.

«Мы гордимся, что наши ребята стали первыми, кто прикоснулся к технологии будущего. Уже вторая встреча показывает серьезный настрой команды. Это не просто урок, а реальная научная работа», – сказала директор школы № 53 Юлия Галкина.

Алтайский край – житница России, где агропромышленный комплекс является основой экономики. Технология, позволяющая за секунды определять качество и товарную пригодность зерна по фото, станет важным шагом в цифровизации отрасли.

«Для нас важно, что школьники понимают: наука - это не абстракция, а инструмент решения реальных задач. Сегодня они помогают обучать нейросеть, которая завтра будет работать на элеваторах Алтайского края», – отметил куратор проекта, проректор по научной и инновационной работе Алтайского ГАУ Андрей Смышляев.

Андрей Смышляев добавил, что после апробации технология будет дорабатываться. Планируется расширение базы данных за счет новых сортов пшеницы, повышение точности алгоритмов и пилотное внедрение разработки в агропредприятиях региона.

В дальнейшем проект может быть масштабирован на другие школы-партнеры Алтайского ГАУ, где действуют агротехнологические классы.