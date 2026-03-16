CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» прокачал сеть в Махачкале

Изменения уже почувствовали более 600 тыс. жителей региональной столицы. Специалисты оператора усилили здесь покрытие, чтобы обеспечить соединение даже на отдаленных и маленьких улицах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Техническая служба компании запустила новые базовые станции как в самой Махачкале, так и в близлежащих населенных пунктах — поселках Ленинкент, Тарки, Кяхулай. Территорию уверенного пользования скоростным интернетом расширили в жилой зоне, административных зданиях и социальных учреждениях, включая почтовые отделения и фельдшерско-акушерские пункты.

Дополнительное подключение средних и высоких диапазонов частот в этом году расширило площадь покрытия сети, усилило качество голосовой связи и передачи данных.

«В Махачкале мы построили новые базовые станции и “прокачали” существующую инфраструктуру. Сейчас наши абоненты имеют непрерывный доступ к информации и коммуникации. Чтобы и местные жители, и гости всегда оставались на связи, независимо от нагрузки на сеть и туристического сезона, с начала года в регионе мы построили более 10 новых телеком-объектов, усовершенствовали около 50. Это позволяет выходить в интернет и оставаться в контакте с близкими как в пути, так и на месте пребывания», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Как показывает аналитика обезличенных данных абонентов оператора, чаще всего в Махачкалу приезжают из Ставрополья, Москвы, Чеченской Республики, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. Так, за эту зиму в городе использовали на 69% больше интернет-данных, чем за тот же период в прошлом году.

Подписаться на новости Короткая ссылка


