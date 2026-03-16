Ippon и «Руселф Энерго» обеспечили защиту критически важного оборудования на фабрике Erismann

Производитель оборудования для защиты электроснабжения Ippon сообщил о том, что совместно с компанией «Руселф Энерго» реализовал проект по защите критически важного технологического оборудования на фабрике Erismann в Воскресенске. Внедрение позволило повысить устойчивость производственного процесса и снизить риски остановки линий при сбоях в электропитании.

Фабрика Erismann в Воскресенске — российская производственная площадка одного из старейших производителей обоев в мире: история компании насчитывает почти два века. На предприятии работает сложный производственный комплекс, включающий пять высокоскоростных печатных линий Olbrich, системы подготовки клеевых и красочных составов, а также оборудование, от которого зависит стабильность технологического цикла.

В таких условиях даже кратковременный сбой питания может привести к остановке линии, порче дорогостоящих материалов и срыву сроков поставок, поэтому бесперебойность электроснабжения напрямую влияет на непрерывность производства и выполнение контрактных обязательств.

При подборе решения инженеры изучили параметры производственной линии, схемы подключения оборудования и выполнили необходимые расчеты. После этого заказчику предложили несколько вариантов, включая ИБП с суперконденсаторами, модульные системы со свинцово-кислыми аккумуляторами и решение на базе Ippon BlackRock 300 кВт с литиевыми батареями. В результате был выбран Ippon BlackRock как продукт наиболее соответствующий техническим требованиям и условиям эксплуатации.

Одним из ключевых требований со стороны заказчика стала минимизация вмешательства в работу фабрики на всех этапах реализации проекта. Поставка, монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию выполнялись по согласованному графику, с соблюдением требований техники безопасности и учетом особенностей инженерной инфраструктуры.

В результате проекта предприятие получило защиту одного из наиболее значимых узлов производственной инфраструктуры. Система бесперебойного питания обеспечивает стабильную работу оборудования, а переход на батареи при тестовых отключениях происходит мгновенно, без колебаний напряжения.

Дополнительным преимуществом стало соответствие решения экологическим требованиям и ESG-подходу предприятия. Использование литиевых батарей также позволило снизить затраты на обслуживание ИБП и сократить совокупную стоимость владения по сравнению с традиционными решениями на базе свинцово-кислотных аккумуляторов.