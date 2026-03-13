Logareon WCS взяла под контроль роботов на складе при машиностроительном заводе

Logareon завершил проект импортозамещения на автоматизированном складе машиностроительного предприятия. Logareon WCS позволила не только сохранить высокую скорость подачи деталей в производство, но и повысить общую складскую производительность заказчика. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Восемь 3D-шаттлов, ранее подчинявшихся зарубежному программному обеспечению, перешли под управление отечественной системы Logareon WCS.

Заказчик проекта – машиностроительное производство, где точность и скорость подачи деталей критичны для работы цехов. Располагающийся рядом склад включает в себя 662 ячейки хранения и 11 портов для загрузки и отгрузки товаров. Тут хранится и обрабатывается более 300 тыс. SKU – в основном товар размещается на стальных мастер-палетах.

Ранее на заводе роботы управлялись иностранным ПО, однако санкционные риски и стратегический курс компании на автономность вынудили ее руководство найти отечественную альтернативу. Требовалось не просто сохранить, а повысить эффективность работы склада при переходе роботов под управление российским софтом.

Перед специалистами Logareon стояла задача провести «перезагрузку» управляющих центров восьми 3D-шаттлов без остановки производственного цикла. Эти машины – не просто техника, а ключевое звено в цепочке подачи деталей в цеха, и любой сбой грозил остановкой конвейера.

Интеграция системы и оборудования проходила в несколько этапов.

Сначала на эмуляторах была развернута цифровая копия склада, где Logareon WCS в тестовом режиме отрабатывала взаимодействие с шаттлами. Это позволило выявить и устранить возможные конфликты оборудования и софта еще до начала непосредственных работ.

Затем при круглосуточной поддержке команды Logareon началось подключение оборудования. С помощью REST API была настроена связь между новой WCS и каждым роботом, а шина данных Datareon ESB позволила наладить информационный обмен WCS с системой управления складом. При этом Logareon WCS сохраняет «иммунитет»: даже если связь с «вышестоящими системами» вдруг потеряется, роботы продолжат функционировать автономно, не снижая темпов обработки грузов.

Система в режиме реального времени распределяет нагрузку между всеми восемью шаттлами: решает, кому ехать за грузом, а кому – встать в резерв, чтобы разгрузить «пробки», а также самостоятельно выбирает оптимальный маршрут, гарантируя, что нужная деталь вовремя окажется в порту отгрузки и отправится в производственный цех.