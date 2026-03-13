CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Eltex обеспечил стабильный Wi-Fi для студентов федеральной территории «Сириус»

Вендор телеком-оборудования Eltex помог реализовать проект по модернизации беспроводной сети на федеральной территории «Сириус». Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Модернизация охватила два корпуса гостиничного комплекса «Гамма», переоборудованных под студенческие общежития общей площадью более 8000 кв. м. Студенты сталкивались с перебоями соединения, снижением скорости в часы пиковой нагрузки и наличием «мертвых зон», что напрямую влияло на возможность участия в онлайн-занятиях и использование образовательных платформ.

Eltex предложил комплексное решение на базе точек доступа стандарта Wi-Fi 6 – WEP-3ax, коммутаторов доступа MES2424P и программного контроллера SoftWLC для централизованного управления беспроводной сетью. Интегратор внедрил оборудование с учетом особенностей планировки корпусов и высокой плотности пользователей, что позволило создать предсказуемую и управляемую беспроводную среду.

«Мы рады, что наше оборудование позволило создать устойчивую и масштабируемую сеть для такого значимого инфраструктурного объекта. При проектировании подобных объектов важно учитывать не только текущее количество пользователей, но и перспективный рост нагрузки. Использование точек доступа стандарта Wi-Fi 6 с поддержкой MU-MIMO позволило обеспечить необходимую емкость сети», – отметил Павел Клепиков, заместитель руководителя отдела продаж Wi-Fi Eltex.

По итогам проекта на территории общежитий «Сириус» была обеспечена стабильная работа Wi-Fi на всех этажах и секциях корпусов и обеспечена достаточная плотность покрытия, реализован сервис авторизации пользователей.

«Для нас было принципиально важно обеспечить равномерное покрытие во всех жилых помещениях и стабильную работу сети в часы пиковой нагрузки. Студенты активно используют цифровые образовательные сервисы, участвуют в онлайн-занятиях и видеоконференциях, поэтому инфраструктура должна выдерживать высокую плотность подключений. В результате модернизации мы получили управляемую и масштабируемую Wi-Fi-сеть с прогнозируемыми характеристиками и запасом по производительности», – сказал Станислав Фалалеев, руководитель инфраструктурных проектов АНОО ВО «Университет Сириус».

Сотрудничество Eltex и фонда «Талант и успех» позволило создать Wi-Fi инфраструктуру федерального уровня, готовую к дальнейшему расширению и переходу на решения следующего поколения.

