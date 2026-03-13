8 Марта в цифрах: смена лидеров среди смартфонов и рекордная длительность звонков

Эксперты «СберАналитики» и «СберМобайла» проанализировали, какие смартфоны россияне дарили на 8 Марта, и как менялась мобильная активность в праздничные дни. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Телефонные поздравления — почти втрое чаще

По данным «СберМобайла», в 2026 г. более половины всех звонков (54%) длились менее пяти минут, что говорит о популярности коротких персональных поздравлений. При этом выросло число продолжительных разговоров: количество звонков, достигших лимита в 120 минут, увеличилось в 4,7 раза год к году. Самый длинный разговор в сети «СберМобайла» 7–8 марта 2026 г. продолжался 908 минут — на 61% дольше, чем годом ранее.

Средняя продолжительность одного разговора за год при этом снизилась примерно на 5%, что может быть связано с ростом числа коротких поздравительных звонков.

Наибольшая активность пользователей в праздничные дни зафиксирована в Москве и Московской области, Челябинской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Пермском крае и Новосибирской области.

Полученные данные свидетельствуют о том, что 8 Марта остается одним из наиболее эмоционально значимых праздников: россияне не только чаще выбирают премиальные устройства в качестве подарка, но и всё активнее используют голосовую связь для личных поздравлений.

Apple заняла весь топ подарков

По данным «СберАналитики», в 2026 г. самыми популярными смартфонами, которые россияне покупали в качестве подарка к 8 Марта, стали iPhone 11 и iPhone 13 — эти модели возглавили рейтинги сразу в нескольких крупных регионах страны. При этом в структуре праздничных покупок заметно усилилось присутствие устройств Apple: если годом ранее в топе популярных моделей наряду с iPhone находились и Android-смартфоны, то в 2026 г. лидирующие позиции во многих регионах заняли устройства линейки Apple.

В Москве и Московской области чаще всего дарили iPhone 11 — его доля составила 20,6%. Далее следуют iPhone 13 (16,3%), iPhone 16 Pro Max (15,9%), iPhone 15 Pro Max (14,9%) и iPhone 16 Pro (11,4%).

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области iPhone 11 занял 22,6% всех подарочных смартфонов. В пятёрку также вошли iPhone 13 (18,7%), iPhone 15 Pro Max (12,5%), iPhone 16 Pro Max (11,9%) и iPhone 15 (11,6%).

В Краснодарском крае на iPhone 11 пришлось 24,2% подарочных устройств. Далее следуют iPhone 13 (17,8%), iPhone 15 Pro Max (14,5%), iPhone 16 Pro Max (14%) и iPhone 15 Pro (10,1%).

В Свердловской области почти четверть подарочных смартфонов составил iPhone 11 (24,4%), за ним — iPhone 13 (20,1%), iPhone 15 (12,6%), iPhone 16 Pro Max (11,4%) и iPhone 15 Pro Max (11,1%).

В Татарстане лидируют iPhone 11 (21,8%) и iPhone 13 (20,2%), далее идут iPhone 16 Pro Max (12,8%), iPhone 15 Pro Max (11,9%) и iPhone 15 (11,8%).

Для сравнения, в 2025 г. структура праздничного спроса была более разнообразной: в числе популярных моделей, помимо iPhone 11 (22,5%) и iPhone 13 (13,8%), находились Xiaomi Redmi 9C (14,7%), Samsung Galaxy A51 (13,4%) и Samsung Galaxy A32 (12,4%).

В целом по стране в 2026 г. пятерку самых популярных подарочных смартфонов полностью сформировали устройства Apple: iPhone 11 (23,7%), iPhone 13 (19,1%), iPhone 16 Pro Max (13,3%), iPhone 15 Pro Max (12,6%) и iPhone 15 (9,6%). Таким образом, покупатели чаще выбирали модели, которые остаются актуальными по техническим характеристикам, но со временем стали более доступными по цене.

Исследование «СберАналитики» подготовлено на основе агрегированной и обезличенной информации за период 8 марта 2025-2026 гг. с помощью панели «Мобайл аналитика».

Исследование «СберМобайла» подготовлено на основе мобильной активности абонентов по всей России в период 7-8 марта 2025 и 2026 гг.