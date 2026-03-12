Цифровые технологии МТС помогают бороться со стихийными свалками в Губкинском на Крайнем Севере

МТС совместно с Администрацией города Губкинского реализовала проект по оснащению системами видеонаблюдения контейнерных площадок в рамках программы «Цифровая городская среда». Благодаря работе умных камер в периметре площадок ТКО снизились случаи вандализма и нарушения правопорядка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Видеонаблюдение, установленное в 6 микрорайоне города Губкинского возле многоквартирных жилых домов, в круглосуточном режиме следит за наполнением контейнеров для корректировки графика вывоза мусора. IP-камеры высокого разрешения фиксируют время приезда мусоровозов, номера машин, соблюдение техники безопасности, предупреждают о внештатных ситуациях. Данные с камер хранятся на локальном видеорегистраторе, архивный материал можно посмотреть в любое время для выявления деталей инцидентов.

«Наша экспертиза и многолетний опыт в создании «умных городов» позволяет реализовывать цифровые проекты для управления городской инфраструктурой под любые задачи региона – от умных светофоров, транспорта и мусорных контейнеров до создания «цифрового двойника города». Так, в пяти муниципалитетах Ямала, включая Губкинский, установленная нами система подсчета пассажиропотока в общественном транспорте с помощью искусственного интеллекта помогает отслеживать движение автобусов и выявлять безбилетников, а умные люки в Новом Уренгое предотвращали проникновение сторонних лиц в промышленные коммуникации. Эти ИТ-решения помогают автоматизировать целые отрасли, повышать безопасность жителей округа, улучшать качество жизни на Крайнем Севере, — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.