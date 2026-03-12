Rodina Hotels повысила уровень обученности сотрудников до 73% с помощью iSpring LMS

Компания Rodina Hotels внедрила платформу корпоративного обучения iSpring LMS для развития более 2 тыс. сотрудников по всей России. Это позволило сделать обучение централизованным и повысить уровень обученности. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Компания Rodina Hotels специализируется на профессиональном управлении объектами высшего ценового сегмента. До внедрения LMS-платформы обучение сотрудников проходило точечно на отдельных объектах. Только на трех площадках работали менеджеры по обучению, на остальных за развитие персонала отвечали руководители служб. Компания не могла контролировать качество подготовки сотрудников из-за отсутствия единой базы данных и централизованного подхода.

Для перехода к автоматизации всех процессов обучения компания проанализировала представленные на рынке популярные решения и выбрала iSpring LMS. Ключевыми факторами стали готовая библиотека курсов, мобильное приложение и гибкая система отчетности по объектам и службам, траектории обучения для команд, а также возможность хранить неограниченное количество материалов разных форматов и интеграция с Zoom для онлайн-тренингов.

С помощью iSpring LMS в Rodina Hotels реализуются несколько сценариев. Новые сотрудники проходят адаптацию с базовыми сервисными тренингами, включая правила работы с гостями и коммуникации. Действующий персонал повышает квалификацию через курсы, вебинары и библиотеку книг. Для оценки усвоения материалов используются тесты. Компания тестирует автоматизацию проекта «Кадровый резерв» и планирует перенести ИПР сотрудников из Excel в iSpring LMS. Сотрудники получили доступ к обучению в любое время, 85% всего обучения проводится на платформе iSpring.

«Внедрение iSpring LMS позволило компании систематизировать обучение и отследить его эффективность. Мы теперь видим, какие курсы прошел каждый сотрудник, когда и с каким результатом. Это дало возможность управлять процессом, анализировать данные и корректировать обучение. За четыре года использования платформы уровень обученности сотрудников вырос с 46 до 73%. Вовлеченность персонала увеличилась благодаря мобильному приложению и возможности проходить обучение в удобное время», — отметила Маргарита Спиридонова, руководитель отдела обучения Rodina Hotels.

Сегодня Rodina Hotels активно использует современные форматы обучения. Короткие видео на 3-7 минут позволяют сотрудникам быстро усваивать информацию. Развиваются не только профессиональные навыки, но и софт-скиллы — стрессоустойчивость, эмоциональный интеллект, работа в команде. Благодаря мультифункциональному обучению, персонал может осваивать смежные профессии.

В ближайшее время компания планирует синхронизировать «1C» c платформой iSpring LMS для оптимизации рабочих процессов, а также продолжить создавать учебные траектории для сотрудников отелей и ресторанов.

«Опыт Rodina Hotels показывает, как системный подход к корпоративному обучению помогает компаниям масштабировать знания, повышать вовлеченность и поддерживать единые стандарты сервиса на всех площадках. iSpring LMS обеспечивает прозрачность процессов, позволяет гибко настраивать траектории развития под разные категории персонала и отслеживать влияние обучения на бизнес-результаты», — сказала Екатерина Бергер, коммерческий директор компании iSpring.