CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

«РДВ Технолоджи» и «Рэйдикс» завершили валидацию ПАК «Лавина» на обновленном ПО Raidix 5.3

Компания «РДВ Технолоджи» (российский бренд RDW Computers) сообщила об успешной валидации ПО Raidix 5.3.1 с высокопроизводительным программно-аппаратным комплексом (ПАК) «Лавина» на базе системы хранения данных (СХД) «Сибирь». По результатам тестовых испытаний ПАК «Лавина» внесён в перечень программно-аппаратных решений российского разработчика ПО компании «Рэйдикс», рекомендованных для импортозамещения.

ПАК «Лавина» внесён в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Программное обеспечение Raidix 5 также внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

ПАК «Лавина» – собственная разработка «РДВ Технолоджи» (бренд RDW Computers) с типом шасси 4U и двухконтроллерной платформой. Каждый контроллер управляет сертифицированной двухпроцессорной материнской платой, построенной на процессорах Xeon Scalable Gen3 с термопакетом до 205 Вт. Увеличение числа накопителей реализовано за счет модулей расширения JBOD. Наличие на контроллерном модуле 10 слотов расширения x8/x16 Gen4.0 HH и двух дополнительных слотов OCP 3.0 позволяет строить системы хранения без использования дополнительных модулей.

ПО Raidix 5.3.1 позволяет создавать программно-определяемые СХД с высоким уровнем производительности и надёжности в своем сегменте. Использование алгоритмов собственной разработки компании «Рэйдикс», возможность доступа к данным по файловым и блочным протоколам, а также поддержка СХД различной степени функциональности делает системы на базе ПО Raidix 5.3.1 востребованными для решения широкого спектра задач.

«РДВ Технолоджи» является разработчиком и производителем аппаратной части нового ПАК «Лавина». Наши технические специалисты тесно и плодотворно сотрудничают с рядом российских разработчиков операционных систем и программного обеспечения, в числе которых и «Рэйдикс», – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь «РДВ Технолоджи». – Вместе с «Рэйдикс» мы получили отличный результат. Во-первых, мы предлагаем российскому рынку технологически актуальное решение. Напомню, продукция бренда RDW Computers сегодня поддерживает работу IT-инфраструктуры компаний, действующих в различных отраслях российской экономики: от цифровых рабочих мест до высокотехнологичных ЦОДов. Во-вторых, это решение имеет официальное подтверждение российской локализации как аппаратного, так и программного комплексов. И, в-третьих, мы предусмотрели комфорт для наших пользователей, который кроется в технологической надежности нового ПАК «Лавина» и в его соответствии отраслевым стандартам и требованиям к информационной безопасности».

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать
7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать Цифровизация

ПАК «Лавина» позиционируется как конкурентоспособная альтернатива существующим отечественным и импортным решениям. Комплекс ориентирован на внедрение в крупных отраслевых проектах с высокой технологической сложностью, где требуются гарантированная производительность, безопасность и подтвержденное российское происхождение оборудования и ПО.

«Рэйдикс» продолжает работу над расширением портфолио валидированных ПАК универсального назначения, способных решать задачи как государственных, так и коммерческих заказчиков. Благодаря уникальным алгоритмам ПО Raidix программно-определяемые хранилища обеспечивают соблюдение необходимых показателей доступности и производительности в проектах из разных отраслей. Наличие ПАК с RDW Computers в реестре Минпромторга также делает возможности применения ПАК поистине широкими», – сказал руководитель группы пресейл «Рэйдикс» Алексей Казаков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

На «Госуслугах» стало можно пожаловаться на надоедливых коллекторов

Михаил Михалев, Amazon: Инженер должен оценивать последствия решений на уровне всей системы

В России разрешат обучать ИИ на авторских материалах без разрешения автора

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837